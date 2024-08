Paro universitario: aseguran que Argentina "retrocede" mientras el mundo avanza en educación

Distintas universidades nacionales de todo el país declararon la emergencia salarial en medio de la crisis económica y ahora buscarán conseguir un incremento para el personal docente y no docente a través de un paro nacional. “Nosotros seguimos reclamando que el gobierno nacional nos envíe el dinero en tiempo y forma mientras que en gran parte del mundo la educación crece", declaró Víctor Moríñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

En diálogo con MDZ, Moriñigo se refirió a la medida de fuerza convocada por los gremios docentes y no docentes a partir de hoy en reclamo de mejoras salariales. “Reconozco que hay una diferencia de un 40 %, pero me parece que el reclamo no se debe hacer llevando adelante con paros, debemos ganarnos la opinión pública y estar más en los medios de comunicación”, indicó el presidente del CIN



- ¿Las universidades están recibiendo los fondos en tiempo y forma con el aumento acorado del 270%?

- Sí. Solo nos adeudan el mes de julio, pero seguramente en los próximos días se transferirá lo correspondiente. Es criticable el tema salarios de los docentes y no docentes, pero no el tema funcionamiento.



- ¿Puede resistir una universidad que recibe el 90 % de los fondos para salarios y sólo el 10 % para funcionamiento, que incluye el pago de servicios, comedores, investigación, etcétera?



Cuál es el nivel de salarios en dólares en Argentina comparado con la región

- Puede vivir. Este porcentaje viene desde hace unos 20 años. Para nosotros, al menos, sería fantástico que el Gobierno nacional nos garantice el envío de los fondos para que podamos utilizarlos en ese porcentaje. Lamentablemente hay cosas que en educación, por ejemplo, están pasando en el mundo que nosotros nos estamos quedando atrás porque seguimos discutiendo que nos envíen las remesas de dinero en tiempo y forma. Insisto, hoy mientras el mundo crece en educación, en la Argentina estamos preocupados por si tenemos los fondos necesarios para pagar salarios o los servicios. Aclaro que esto no es de ahora, viene sucediendo desde hace muchos años.

Paro universitario por tiempo indeterminado

- A partir de este lunes se anuncia un paro universitario por tiempo indeterminado de los docentes y no docentes. Esto demuestra que no hay acuerdo con el Gobierno nacional en el tema salarial...

- Es así. Hay diferencias, no hay diálogo desde hace tres meses y los porcentajes de aumento se dieron unilateralmente. Los montos de las paritarias eran imposibles, de acordar porque la brecha se sigue ampliando. Entre diciembre y julio la inflación se ubicó en el 125% y el aumento que se otorga es del 75%, la diferencia es de unos 40 puntos, el Gobierno nacional reconoce esa diferencia, pero no acuerda otórgarsela al salario docente y no docente, esto agotó la paciencia porque se viene discutiendo desde marzo.

- El paro de este lunes hace que sea imposible garantizar el inicio del cuatrimestre. ¿Coincide?

- Es una decisión de los secretarios generales de los gremios docentes y no docentes. Personalmente creo que es un error convocar a un paro por tiempo indeterminado porque se romperá el acuerdo entre los rectores, los estudiantes y el personal docente y no docente. A mí me parece que no sirve de nada. Además, dentro de las universidades los acatamientos a los paros no son tan potentes como hace tiempo atrás. Creo que debemos ganarnos la opinión pública, estar presentes en los medios de comunicación porque eso le hace más daño al Gobierno nacional que un paro de actividades. Aclaro yo no soy secretario general y si los gremios decidieron llevar adelante un paro los respeto. El Gobierno nacional les debe mucho dinero y encima no contribuye el comunicado en el que dice que los reclamos no están así porque se recuperó el salario. Vamos a trabajar para que estas diferencias se achiquen, es más, creo que habrá cambios en el Gobierno nacional y eso traerá un importante oxígeno para que se pueda retomar la charla entre ambos sectores.

- ¿A qué tipo de cambios se refiere?

- Creo que puede haber cambios de destinos y personas. No sé cuánto tiempo más el Ministerio de Capital Humano tendrá tantas carteras a su cargo, estamos muy a la expectativa de esto porque cuando se desguace Capital Humano y se separen Trabajo y Educación la situación mejorará. Aclaro no es que tenga información al respecto, pero es lo que uno está viendo que puede suceder con los acontecimientos que están sucediendo en el Gobierno nacional.

- La preocupación es que no se pierda el segundo cuatrimestre…

- Si, esa es la preocupación, por eso deberemos tener mucho diálogo con los gremios.

- Coincidirá conmigo que es difícil para un docente y un no docente ir a trabajar sabiendo que no llega a cubrir sus gastos a fin de mes…

- Sí La justicia es total al reclamo docente y no docente, lo que yo tengo que evaluar, por la responsabilidad que tengo, es que pasa el día después de llevar adelante la medida de fuerza. Si el día después no pasa nada la medida gremial no tuvo efecto. El tema es responsabilidad de los gremios, nosotros lo que hacemos es ir monitoreando la situación.

- Usted además de ser presidente del Consejo Interuniversitario Nacional es rector de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Le cierran los números para funcionar en su universidad?

- Para funcionamiento de aquí a diciembre sí, siempre y cuando el Gobierno nacional cumpla con el envío de los fondos acordados. Para el segundo semestre anunciamos un programa que denominamos "Universidad de Pie", el cual consiste en hacer mantenimiento, arreglar los laboratorios, la reapertura de los comedores universitarios nocturnos, todo gracias al ahorro y los ajustes que hemos realizado en la universidad.

Con información de MDZ