Los Pumas enfrentaron a los All Blacks este sábado desde las 4:05 en el Sky Stadium de Wellington, Nueva Zelanda. El seleccionado de Felipe Contepomi venció al conjunto oceánico por 38 a 30 y empezó con el pie derecho su camino en el Rugby Championship.

El seleccionado argentino de rugby tuvo un buen comienzo ante los actuales subcampeones del mundo. Sin embargo, la gran defensa del conjunto oceánico evitó dos trys para los albicelestes.

A los 11 minutos, Damian McKenzie convirtió un penal bajo los palos para poner en ventaja a los All Blacks por 3 a 0. Pasados los 16, Mateo Carreras perdió una pelota en ataque que dio lugar a una contra magistral iniciada por McKenzie y Beauden Barrett para que Sam Darry convierta el primer try del partido y poner el encuentro 10 a 0.A los 22 minutos del primer tiempo, Franco Molina recuperó la pelota y Santiago Chocobares manejó la contra para Los Pumas que Lucio Cinti transformó en el primer try para el seleccionado argentino. Santiago Carreras falló la conversión y el resultado parcial quedó a favor de Nueva Zelanda por 10 a 5.

A 13 minutos del final, McKenzie convirtió otro penal para los All Blacks y puso el partido 13 a 5. Sin embargo, a los 30 minutos del primer periodo, Santiago Carreras acertó un penal bajo los palos para poner el partido 13 a 8.

La alegría del descuento duró poco, ya que Anton Lienert-Brown aprovechó una distracción de la defensa para otro try neozelandés y poner el partido 18 a 8. Nuevamente McKenzie acertó la conversión para poner el encuentro 20 a 8.

Los Pumas se repusieron rápidamente con un try de Mateo Carreras y una conversión de Santiago para terminar el primer tiempo 20 a 15.

Ya en el segundo tiempo, Franco Molina metió un try convertido por Carreras a los 2 minutos para poner en ventaja a Los Pumas por 22 a 20 en Wellington. Cuatro minutos más tarde, McKenzie convirtió un penal bajo los palos para dar vuelta el marcador y adelantar a los All Blacks por 23 a 22.

Carreras logró convertir un penal a los 9 minutos del complemento para poner en ventaja de nuevo a Los Pumas pero tres minutos más tarde, Mark Tele’a metió otro try para Nueva Zelanda convertido nuevamente por McKenzie que puso el partido 30 a 25.

Nuevamente Carreras metió otro penal bajo los palos a los 16 minutos para poner el partido 30 a 28. A los 29′ del complemento, Agustín Crevy fue el protagonista de un try para Los Pumas convertido por Santiago Carreras para poner el 35 a 30 parcial a favor de la selección.

A los 38 minutos del segundo tiempo, Santiago Carreras convirtió un penal bajo los palos y puso el 38 a 30 definitivo para Los Pumas. De esta manera, los dirigidos por Felipe Contepomi debutaron con una victoria como visitantes.

Con información de TN