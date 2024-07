Ello ha llevado a que se presente en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para declarar como esencial el servicio que presta.

Desde la conducción nacional se ha dispuesto que, desde el 8 de julio último, todas las emisoras que operan desde La Quiaca a Ushuaia, transmitan lo que se produce en LRA1, Buenos Aires. La embestida esta vez produjo un silencio informativo que afecta gravemente a la producción de contenidos locales y el derecho de las audiencias a la pluralidad de voces. La decisión fue informada a través de un comunicado,con un encabezado que cita al “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad” en el que, en definitiva, se demuele la construcción federal del modelo de la radio pública.

El proceso comenzó en el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, cuando se dispuso privatizar todas las empresas del Estado y a los organismos cuyas actividades pueden ser realizadas por el sector privado. Tal decisión estuvo contenida en la versión ómnibus de la Ley de Bases, la que fue corregida luego que fracasara su aprobación en sesiones extraordinarias.

El proyecto, que en definitiva tuvo sanción al cierre de junio pasado, fue resultado de intensas negociaciones que permitieron que se excluya del listado de empresas a privatizar a la radio y la televisión públicas. Mientras esto sucedía, no se renovaron los contratos a los trabajadores que tenían ese vínculo con el Estado y a los pocos que quedaron -por pertenecer a la planta permanente- se los está invitando a acogerse a un retiro.Todos los directores fueron separados de esa función por el trámite de su eliminación.

Estos cambios impactaron severamente en la programación, cerrando espacios emblemáticos de emisoras del interior, que tenían un fuerte cuño identitario de su zona de influencia. En el caso de LRA 4 Radio Nacional de Salta tiene una historia de 71 años y su difusión por amplitud modulada le ha permitido comunicar a todo el territorio provincial e, incluso, con provincias y países vecinos. Esa posibilidad que los satélites han ampliado a todo el mundo no es para todos, teniendo en cuenta que hay áreas en Salta que no tienen conectividad. De esa manera, muchos mensajes no pueden transmitirse ni recibirse.

Sobre esa situación es que la Federación de Trabajadores de Prensa montó la defensa de sus representados, entendiendo que medidas como las que viene adoptando el gobierno de Javier Milei atentan contra el carácter federal de la radio pública. “La programación local de cada emisora garantiza que se informe según lo que ocurre en cada lugar, que se escuchen todas las voces en todo el país, que se fomenten la cultura y las economías regionales, que se promuevan derechos y la identidad del pueblo en cada uno de los rincones de la Patria”, señaló en un comunicado.

También toman esa razón los fundamentos del proyecto de ley que pide declarar “servicio esencial” a Radio Nacional. El propósito es poner a resguardo su exclusión de las empresas a privatizar y, además, reforzar su asistencia al público.

De lo que se trata es de garantizar el carácter federal de la emisora y en ese propósito se trata de comprometer a las autoridades de la Provincia, incluso a los legisladores nacionales por Salta, que deberán avanzar en un trabajo parlamentario enorme para que los cambios que se avecinan sean equilibrados.

Salta, 18 de julio de 2024