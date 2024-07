El presidente Javier Milei cuestionó a los gobernadores que se negaron a firmar el Pacto de Mayo en Tucumán. "Quieren boicotearnos", indicó en cadena nacional, de espaldas a la Casa Histórica donde se declaró la Independencia en 1816.



Tras firmar el acta junto a 18 gobernadores, el jefe de Estado dio un discurso en el que criticó a los mandatarios provinciales que no fueron de la partida. "En algunos casos porque sus anteojeras ideológicas nos hacen desconocer la raíz del fracaso argentino. Lamentablemente, en otros casos por obstinación a no querer ceder los beneficios que el viejo orden les brindaba", indicó en cadena nacional.



"No es casualidad que entre estos últimos estén quienes han intentado boicotear a este Gobierno y conspiran para que fracase. Ellos son adictos al sistema porque sus intereses personales son diametralmente opuestos al del común de la gente y saben, aunque no lo admitan que ellos progresan a costa de que al conjunto de los argentinos le vaya cada vez peor", continuó.

A pesar de ello, los llamó -a su estilo- a dejar de lado las diferencias. "Estamos convencidos que aquellos que desoyen e reclamo de la sociedad en el futuro pueden volver a la senda argentina y volver a la redención", puntualizó.

"Nos encontraran aquí, defendiendo las mismas ideas que ratificamos hoy y les daremos la bienvenida con brazos abiertos. Todo hombre es capaz de redimirse, y no rechazaremos a nadie que quiera aportar a la construcción del cambio que el país tan desesperadamente necesita", sostuvo.

"A nadie le importa de qué partido provenga, con quién haya estado, donde haya militado, ni qué haya hecho, siempre y cuando haya obrado dentro de la ley. Lo único que importa es que abrace y quiera contribuir como lo hacemos todos los aquí presentes hoy a los pilares fundamentales sobre los cuales vamos a erigir la nueva Argentina”, cerró.

Con información de Ámbito