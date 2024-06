"El RIGI es el certificado de defunción de la industria nacional"

Las pymes viven un dramático momento ante la caída de consumo y los aumentos de costos, que llevó a más de 120 mil despidos en los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei. Rodolfo Liberman, empresario textil, cuestionó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó de "escandaloso paquete" y planteó que "lo peor no pasó; si se aprueba la Ley Bases viene lo peor".



"Estamos pasando un momento tal vez de lo peor por lo menos en mi vida profesional, que tengo unos cuantos años. Para enmarcar hoy cómo está la situación, la semana que viene, con el tema del Congreso el miércoles, habría que hablar del RIGI. Todo esto es importante para la vida de la gente, el trabajo tiene que significar el sustento de una familia pero también la realización del ser humano a través del trabajo", subrayó en diálogo con Adrián Salonia en Bien de domingo, por C5N.



El empresario resaltó los puntos negativos del RIGI. "Es un escandaloso paquete de beneficios tributarios que da estabilidad fiscal por 30 años, que en realidad destruye el equilibrio fiscal, va en contra de todo lo que dice el Gobierno, exime del ingreso de divisas a las empresas que entren en este régimen a partir del tercer año, con lo cual no se va a poder cumplir con ninguna meta del FMI", detalló.

"Tampoco las inversiones pueden realizarse importando todos los insumos nuevos o usados sin pagar ningún arancel. Nosotros sí los pagamos, tenemos derechos de importación, pagamos 35% de Impuesto a las Ganancias, para los que entren en este régimen van a ser 25%", añadió.

"El RIGI genera una competencia desleal a la industria preexistente, y en mi opinión implica la destrucción de la industria nacional. Es el certificado de defunción", definió.

Consultado sobre los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que "lo peor ya pasó", Liberman manifestó su desacuerdo y remarcó: "Lo peor no pasó. Con esto que estamos diciendo, si se aprueba la Ley Bases viene lo peor. No hay ninguna duda".

"En el centro textil del INTI tomamos un modelo, que no es el de un país socialista, es de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Aquí le preguntan a la industria, a partir de estudios de mercado, qué necesidades tienen los diferentes sectores para las cadenas de valor que quieren sostener y defender, Estados Unidos es un país altamente proteccionista. Qué necesidades de capacitación tienen, qué dificultades tienen para venderles al Estado, el famoso Compre Nacional que impulsamos desde APYME, quiénes son los principales competidores, quiénes les hacen daño. Estados Unidos resguarda el mercado para abastecerlo con producción local", comparó.

En cuanto a los despidos, el empresario contó que "en marzo despedimos a 50 trabajadores; esperamos un par de meses, esto no repuntaba, caía la demanda". "Es lo peor que nos puede pasar como pymes. Por la cercanía que tenemos con la gente, estamos en contacto, conocemos a sus familias, es realmente cruel. Gente que dice 'jefe, págueme la mitad pero no me deje sin trabajo' pero uno no tiene esa potestad, porque vivimos al día. Hoy estamos usando una capacidad aproximada del 50% y estaríamos en un 75-80% en octubre. Cayó un 30% en estos seis meses", precisó.

El aumento de los costos también golpea con fuerza. "Uno compra gas en boca de pozo que más o menos se negocia y el aumento tal vez no fue tan grande, en dólares hasta bajó un poco, pero hubo una devaluación del 118%. Pero en lugar de aumentar 118% aumentó 80%. Pero hoy es más caro el transporte y distribución, que aumentó 1600%. No podemos trasladar a los precios estos aumentos de costos porque al no haber mercado, aumentás los precios y no vendés. Aumentan los costos un 30 o 40% y con suerte trasladás un 8%. El futuro es incierto", lamentó.

"El miércoles las pymes vamos a ir a la movilización. Es fundamental que esto no pase, si pasa, vamos a pasar de estar mal a estar mucho peor", concluyó.

Con información de C5N