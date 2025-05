"Maravilla" Martínez el goleador de Racing se sumó a la campaña solidaria por Zárate

El delantero de Racing Club, Adrián “Maravilla” Martínez, pidió donaciones a través de sus redes sociales para los damnificados por el temporal que son recibidas en el club Defensores Unidos de Zárate (CADU), el club del Ascenso donde comenzó su carrera profesional luego de haber trabajado como recolector de basura y tras haber estado injustamente preso a los 23 años.

CADU, Villa Dálmine y Puerto Nuevo abren sus puertas a los damnificados por el temporal y juntan donaciones



Según supo Noticias Argentinas, el futbolista compartió una imagen del club CADU con el llamado a donar ropa, pañales, agua, alimentos no perecederos y alimentos para mascotas, en el marco de una campaña para ayudar a los damnificados que tiene como centro de recepción la sede de Sáenz Peña 690, en Zárate.

“Recibimos donaciones”, señala el afiche difundido en su cuenta verificada de Instagram, donde etiquetó a @caduoficialok y @barometro_argentina.

Martínez debutó en el profesionalismo en CADU en 2015, luego de haber jugado como juvenil en Villa Dálmine y en el club amateur Las Acacias. En sus comienzos no cobraba sueldo, pero su rendimiento lo llevó a destacarse rápidamente y pasar a Atlanta, donde comenzó a hacerse conocido tras marcar goles a River y Belgrano en la Copa Argentina.

De preso a ídolo académico

Hoy, con 32 años, “Maravilla” es una de las figuras más queridas en Racing Club, donde llegó en 2024 tras brillar en Instituto. Fue campeón de la Copa Sudamericana y goleador del certamen, y este año fue clave en la obtención de la Recopa Sudamericana 2025.

“Siempre dije que no me gusta que me digan ‘Maravilla’, porque si no la metés te queda el apodo muy grande. Pero lo que hizo Dios conmigo fue una maravilla”, declaró.

Con información de Noticias Argentinas