Taylor Swift rompió su amistad con Blake Lively por el escándalo con Justin Baldoni

La cantante Taylor Swift decidió romper su amistad con la actriz Blake Lively luego de quedar envuelta en el escándalo judicial con el actor Justin Baldoni, una polémica situación que escaló muy rápido luego del estreno de la película It Ends With Us.

Según informó el portal People, la amistad entre Taylor Swift y Blake Lively se "detuvo" ya que la cantante "no quiere formar parte del drama". Al ingresar en los detalles del tema, señalaron que la disputa legal con Justin Baldoni fue el motivo central detrás de esta decisión, aunque otra fuente afirmó que decidieron "tomarse un tiempo".

Por otro lado, afirmaron que la amistad entre estas estrellas tocó fondo porque la artista recibió una citación en el contexto de la batalla legal de la actriz con su coprotagonista de It Ends With Us. A fines de abril, People aseguró que la creadora de The Eras Tour estaba "muy dolida" por haber quedado envuelta en la polémica judicial.

Esta no sería la única amistad rota de Blake Lively, sino que Gigi Hadid también habría tomado la decisión de alejarse en los últimos meses. "Gigi se siente terrible porque su amiga íntima se está viendo involucrada en el drama legal. Gigi es más cercana a Taylor y sin duda la ha apoyado en todo este drama", expresaron.

El juicio, en el que se espera que Blake Lively y Justin Baldoni testifiquen, está programado para marzo de 2026. Ambos pidieron sumas multimillonarias y no parece existir la posibilidad de que exista un arreglo fuera de la corte para que no se llegue a un escándalo mediático como el ocurrido entre Johnny Depp y Amber Heard.

Disney decidió borrar un personaje de Marvel por la polémica entre Blake Lively y Justin Baldoni

El conglomerado The Walt Disney Company decidió borrar uno de los personajes más queridos de Marvel Studios y tomaron por sorpresa a los fanáticos de cara a lo que serán las películas Avengers: Doomsday y Secret Wars.

Según informó el portal Deadline, Disney y Marvel "no quieren jugar a ser Nicepool" con Justin Baldoni por Deadpool en la pelea con Blake Lively. Con respecto a esto, agregaron que las compañías quieren hacer más películas del personaje en el futuro y no quieren que se sepa nada sobre la franquicia cinematográfica en curso.

Con información de Rating Cero