La iniciativa fue propuesta en abril pasado por el intendente Emiliano Durand y obtuvo en la sesión del miércoles el apoyo unánime de todos los sectores políticos representados en el Concejo Deliberante.

Se trata de un programa titulado "Más Trabajo con Menos Impuestos", que define una línea de acción que se está repitiendo en distintos puntos del país. Su objetivo es generar puestos de trabajo de calidad y fortalecer la economía de la ciudad, promoviendo la expansión de la capacidad comercial, productiva, inmobiliaria e industrial para la generación y ampliación de fuentes de trabajo. Para alcanzar tales propósitos dispone la aplicación de exenciones de hasta un 100% en tributos municipales

Podrán acogerse al régimen las inversiones en emprendimientos comerciales e industriales y las obras inmobiliarias destinadas a actividades productivas. También se incluye a quienes radiquen en la jurisdicción del Municipio de la ciudad de Salta una flota vehicular destinada a emprendimientos comerciales, productivos o industriales. El régimen aprobado estipula un beneficio de exención de hasta 5 años para los nuevos emprendimientos y hasta tres para ampliaciones de proyectos o flota de automotores destinados a tal fin.

El titular del Ejecutivo Municipal destacó que el sector privado invierte en la ciudad y genera actividad económica, por lo que el Estado debe apoyarlo. No dejó de lado en sus consideraciones “este momento tan difícil para todos los argentinos”. Este análisis fue profundizando en el debate por el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, quien dejó el estrado para exponer los fundamentos de lo que explicó como una decisión política que no quedará en letra sino que será ejecutada. Hizo una clara y directa referencia a la antecesora de Durand, al recordar que la ex intendenta Bettina Romero paralizaba las ordenanzas aprobadas con el mero trámite de no reglamentarlas, aun a sabiendas que eran portadoras de las soluciones que requerían los problemas de la ciudad más importante de la Provincia.

La voluntad de ejecutar este régimen de promoción económica demanda que se convierta en política de Estado y de allí la importancia de la unanimidad que logró su sanción, luego de haberse incorporado algunas reformas al proyecto original dando cabida a la opinión de la oposición. Sin resignar las diferencias políticas, explicó Madile que se trató de expresar de manera más acabada la representación de los intereses de los vecinos, que es la principal función de los ediles.

El encuadre político, que arrastra el compromiso del intendente Durand de llevar adelante efectivamente este programa, toma más cuerpo frente a un antecedente que surgió también como herramienta para enfrentar una grave crisis económica y social, como fue la de principio de siglo. En el primero de sus tres mandatos, el peronista Miguel Isa logró la sanción de la ordenanza 12.309, por la que se creó el Programa para la Promoción del Empleo para fomentar el aumento de fuentes de trabajo y disminuir el impacto social de la desocupación y la subocupación de 2004. Con excepción de la producción, explotación y comercialización de hidrocarburos, todas las otras actividades económicas integraron la lista de beneficiarios de exenciones tributarias dispuestas para facilitar las inversiones privadas.Dos décadas después, la Ordenanza está vigente pero no hay registro de sus efectos promocionales.

La actual es casi una copia pero debe servir sólo para advertir que las buenas intenciones necesitan acción para realizarse. Y no sumar un fracaso de la política.

Salta, 30 de mayo de 2024