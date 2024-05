La directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, consideró importante para el trabajo que realizan la colaboración de la Policía y su especialización.

“Hay que afianzar aún más esos vínculos porque la Policía tiene un doble rol, preventivo y como auxiliar de justicia”, expresó.

A lo que agregó que es “sustancial” la especialización de la fuerza de seguridad porque es el personal el que tiene, no solo conocimiento del proceso penal, el modo de conducirse con respecto a las garantías del imputado, el cumplimiento de todas las normas de procedimiento, sino también porque no puede ser sustituido por otro personal que no tenga su conocimiento.

Buabse, sostuvo, además que “la riqueza”, a su vez, está dada porque el trabajo del personal policial es conjunto, interdisciplinario y multidisciplinario con peritos de criminalística, laboratorio, informáticos, psicólogos, psiquíatras, entre otros.

“Entonces, el trabajo en conjunto de todos ellos con una mirada muy diferente, pero siempre enfocada a la misma investigación tiene una riqueza que es inigualable como cuando se trabaja como compartimentos estancos”, cerró la directora del CIF.