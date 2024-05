Con escasos recursos y muchas demandas, formuló una convocatoria a toda la ciudadanía para resolver en conjunto los problemas que se van acumulando y tienen escasas posibilidades de solución.

No hubo formalidad en el anuncio de la firma del Pacto de Güemes, al que el mandatario provincial pretende llamar el 17 de junio próximo. Un diálogo con periodistas fue suficiente y la repercusión fue inmediata porque la iniciativa mantiene la atención en el otro pacto, que ha entrado en la zona oscura del fracaso. La propuesta del presidente Javier Milei no tiene fecha ni nada que lo impulse; en contraposición, ha comenzado a rodar la invitación del gobernador salteño, que echa mano al provincialismo para renovar su desgastada imagen dialoguista.

El anticipo que formuló este martes señala que el objetivo general es la defensa del federalismo pero apuntando a movilizar “todo lo que la Constitución y las leyes amparan para que se reponga todo aquello que el Gobierno Nacional nos ha quitado”, es lo que dijo el gobernador.

No es el primer pacto que Sáenz propone para lograr que las eficaces alianzas electorales que le han permitido escalar en funciones políticas, incluso hasta alcanzar en dos oportunidades el Ejecutivo Provincial, se conviertan en un acuerdo político que fortalezca su liderazgo en un escenario carente de figuras relevantes. Lo hizo en julio de 2022, para concretar su pretensión de constituir una gran movimiento provincial, que visualizó como posible luego que en plena pandemia logró el triunfo de su sector, integrado por dos frentes, para la renovación legislativa provincial.

En esas elecciones de agosto de 2021, el plato fuerte fueron los 60 convencionales constituyentes que debían reformar la Constitución provincial. Lo demás era lo de siempre: la mitad de ambas cámaras y centenares de concejales para los 60 municipios. Dominar la convención le iba permitir terminar con reelecciones indefinidas y bajar a dos turnos especialmente el mandato del gobernador, pero dejando abierto el tercero por sí puede seguir en el gobierno. Con el pacto de unidad de 2022 comenzó a transitar su primera reelección.

Esta convocatoria es diferente y por ello es que en sus referencias al Pacto de Junio hizo hincapié en que va a pedir con total humildad la concurrencia de toda la dirigencia política, especialmente a quienes son legisladores provinciales y nacionales, a trabajar por la recuperación de las obras públicas que quedaron paralizadas tras la suspensión del financiamiento del Gobierno central y de los recursos que sostienen la educación y la salud.

Es una característica del mandatario salteño cobijarse en demandas de más federalismo cuando se reduce la asistencia del Gobierno Nacional o resulta insuficiente para superar las asimetrías regionales. Ese es el cuadro actual, atento a que en los primeros cinco meses de gestión del gobierno libertario las transferencias no automáticas se suspendieron y las de coparticipación se redujeron. Más aún, están paralizadas todas las obras públicas que estaban bajo convenio, acuerdos y contratos y casi nueve mil trabajadores de la construcción perdieron su empleo. No se giran ni los fondos aportados por organismos internacionales y no hay en el Ejecutivo nacional quienes garanticen la continuidad de los proyectos.

Gustavo Sáenz aportó todo lo que tenía a su alcance para negociar con el nuevo gobierno, incluso los votos favorables a la ley de Bases de sus tres diputados. Le queda el resto de los salteños para mostrar la fortaleza de un segundo mandato que está en sus inicios.

Salta, 22 de mayo de 2024