Ley Bases: el Gobierno dijo que hubo un “error de tipeo” en el proyecto que se envió al Senado

El vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió hoy que hubo diferencias en texto de la Ley Bases que obtuvo media sanción en Diputados y el que ingresó al Senado para comenzar a discutirse en comisiones, pero lo adjudicó a un “error de tipeo” y sostuvo que se está “subsanando”. Además, señaló que se “garantizará la seguridad” de los senadores que discutirán la iniciativa ante la amenaza de los gremios aeronáuticos.

El bloque de Unión por la Patria en Diputados había advertido, en las últimas horas, las diferentes entre los proyectos. “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, publicó Germán Martínez (titular del bloque) en la red social X, en donde adjuntó el documento con el pedido que se le hace al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que retire el texto del proyecto de ley que se envió a la Cámara Alta.

“En la comunicación se ha modificado el texto puesto a consideración en el plenario y que fuera aprobado, alterándose de esta forma la voluntad del legislador y excediéndose en la autorización otorgada por el cuerpo para realizar correcciones”, explica el documento que lleva la firma del diputado rosarino de UP.

“Es tema menor, administrativo. Va a quedar subsanado en el día de hoy. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y lo están solucionando”, sostuvo Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Respuesta a los gremios aeronáuticos

En otro pasaje de la conferencia, el vocero presidencial ratificó que el Gobierno “rechaza cualquier tipo de incitación a la violencia”, con relación a lo que planteó ayer Edgardo Llanos, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico, sobre exponer a los legisladores que voten a favor de la Ley Bases y se trasladen en aviones de Aerolíneas Argentinas.

“El Gobierno va a garantizar la seguridad de cada uno de los senadores que se acerquen a discutir el proyecto”, sostuvo.

El paro de la CGT

Por otro lado, y consultado por el paro general convocado por la CGT para mañana, Adorni afirmó que se trata de una medida que “no tiene otra motivación que no sea política”. “Siempre hay sectores que cuando no están en el poder por el voto consideran que lo que fue elegido por el voto está mal que esté ahí. Cuando no gobiernan, consideran que el resto es una dictadura, vender la patria, estar en contra de la gente”, agregó.

A su vez, recordó que sigue activa la línea 134 para que la gente pueda denunciar “aprietes y amenazas” para concurrir al paro. “Los reclamos y las expresiones en contra de lo que hacemos son válidas, pero no vamos a permitir la extorsión, no queremos que la gente vaya al paro obligada”, indicó.

Caso Chocobar

Por último, el funcionario nacional volvió a destacar hoy el fallo de la Cámara de Casación que revocó la condena contra el expolicía Luis Chocobar, quien en 2021 había sido sentenciado a una pena a 2 años de prisión y a 5 de inhabilitación luego de abatir a un menor que había participado de un robo en el barrio porteño de La Boca.

“Nunca debemos olvidar que Chocobar, como tantas otras víctimas de la doctrina zaffaronista, sufrió junto a su familia el hostigamiento de un Gobierno adicto a defender delincuentes”, resaltó.

El vocero aseguró además que “en cualquier país del mundo el temple de Chocobar hubiera sido reconocido, seguramente hasta condecorado”, pero que, sin embargo, en Argentina “se lo ha perseguido y hostigado”.

Con información de Infobae