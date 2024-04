La asociación de pequeños y medianos empresarios de la industria nacional, Industriales Pymes Argentinos, presentó la tercera edición del informe mensual del Observatorio IPA, en donde advirtieron que el encarecimiento de los insumos esenciales para la producción provocará una menor competitividad exportadora para las PyMEs y una crisis más profunda en el sector, agravada por la recesión en el mercado interno debido a la caída del consumo, consecuencia de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

En este sentido, Daniel Rosato, presidente de la entidad, alertó por este escenario "en momentos en que se redujo más de un 10% la cantidad de empresas pequeñas y medianas que venden sus productos al exterior" y en el que la 'estanflación' ya "está generando parates en las fábricas de todo el país".

“Vemos con preocupación el futuro de las Pymes, porque no existe un plan para la industria que nos permita pensar que la famosa recuperación en 'V' que prometió el Gobierno Nacional incluirá a las fábricas. Durante los últimos meses, hemos visto aumentar los costos de producción, lo que generó una reducción al mínimo de la rentabilidad, con altas posibilidades de pérdidas. Pero lo que viene no es alentador, ya que los incrementos en la energía eléctrica, en el gas y en todos los insumos difundidos serán letales, si no hay una promoción para el sector”, afirmó el dirigente.

Los datos del Observatorio IPA, conducido por los economistas Pablo Bercovich y Martín Kalos, mostraron que "la cantidad de empresas PyMEs exportadoras cayó un -10,3% interanual", y que, si bien en 2023 "1.027 PyMEs comenzaron a exportar, 1.612 dejaron de hacerlo", lo que generó "en total, 585 firmas exportadoras menos que en 2022".

Entre los componentes que redujeron la competitividad de las PyMEs, el informe destacó tres: la falta de acceso a financiamiento a precios de mercado, un horizonte de reducción de las ventas en el mercado nacional y los aumentos en los costos de insumos difundidos que se anuncian para los próximos meses.

Este marco se contextualizó en una caída del 4,3% en la actividad económica en enero y un desplome del 9,9% en la actividad industrial manufacturera en febrero, todo en comparación interanual y medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En concreto, el Índice de Producción Industrial Manufacturero reflejó, para el segundo mes del año, una caída intermensual del 0,7%, interanual del 9,9% y acumulada del 11,1% en 2024.

A nivel intermensual, acumula cinco meses de caída, una racha negativa que inició en octubre de 2023, con el pico de 8,2% intermensual en diciembre de 2023. Mientras que, en cuanto a la variación interanual, viene en 'bajada libre' desde junio del 2023, y en febrero apenas perforó los dos dígitos, luego de desplomarse un 12,9% en diciembre y un 12,2% en enero.

Los aumentos de las tarifas pueden ser "golpes letales" para la industria

“A este contexto de fuerte contracción de la demanda y del nivel de actividad, se suma el aumento de los servicios energéticos, un insumo necesario para cualquier sector, pero más aún en rubros como el químico, de refinación de petróleo y gas, siderúrgico, de celulosa y papel o de cemento. Ahora bien, muchos de estos producen a su vez insumos difundidos para los demás sectores productivos de la economía, por lo cual el impacto de segunda ronda del aumento de la energía será también significativo”, destacó el documento.

Cabe resaltar que el Gobierno Nacional autorizó, a partir del 1 de abril, fuertísimas subas para los usuarios de las empresas Edenor y Edesur, que prestan el servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y que oscilan entre el 120% y el 300%, de acuerdo con la categoría de usuarios, afectando sobre todo a los de mayor consumo y aquellos que utilizan la energía de manera productiva, que dejarán de recibir subsidios desde el Estado Nacional.

En simultáneo, se confirmó que las boletas de gas recibirán, desde mayo, subas dolarizadas del 300% promedio, pero que podrían alcanzar el 1000% en el AMBA para los segmentos de mayor gasto.

Anticipando estos incrementos, el trabajo de Industriales Pymes Argentinos hizo mella en que el nivel de demanda de energía eléctrica por parte de las pequeñas y medianas empresas "viene mermando desde diciembre, afectada por el menor nivel de actividad", y señaló que "en febrero, el consumo cayó 2% en comparación con el mismo mes del año anterior", un valor que se sumó al 7,5% interanual registrado en enero.

No es la primera vez que, desde la entidad, 'ponen la lupa' en visibilizar la profunda crisis en la que se ve sumida el sector a raíz de las políticas económicas del gobierno de La Libertad Avanza. Hace unas semanas, en la presentación de la tercera edición del informe, Rosato aseguró que "el ajuste, que iba a recaer sobre la casta y la política, está cayendo directamente sobre el sector que más empleo genera en Argentina", mientras que Martín Kalos sostuvo que "la industria está en modo de supervivencia".

"La pregunta que surge es cómo se va a dar la recuperación y ahí se tendrá que ver si prima la debacle por la caída del consumo producto de la caída del poder adquisitivo, y a la que ahora se le va a sumar una suba del desempleo, si es que no se toman medidas para atender esto antes", enfatizó el economista, responsable del Área Macroeconómica de la Consultora Marca PyME, Director de EPICA Consultores y uno de los autores del Observatorio IPA.

Perfil