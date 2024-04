Cupón PBI: la Justicia de Estados Unidos falló en favor de la Argentina

Así lo confirmó, a través de su cuenta de X (ex Twitter), Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor y una de las personas que más en detalle sigue el panorama de los litigios del Estado Nacional en el exterior, del que se encuentra la causa por la expropiación de YPF en 2012.

Según detalló el experto, el fallo de Preska no abordó el tema del INDEC ni la "posible mala fe" al cambiar la fórmula de estimación del Producto Bruto Interno, sino que hizo énfasis en la "no action clause", que impide a los demandantes presentar la demanda por ciertos motivos que no cumplen con la misma, por lo que, en otras palabras, esto simboliza que "entraron por la puerta equivocada".

Argentina había sido acusada de perjudicar a un fondo de inversores, compuesto por Aurelius Capital, Novoriver, ACP Master, 683 Capital, Adona, APE Group, por la presunta manipulación de los datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) al, supuestamente, cambiar la metodología de cálculo del PBI en 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y evitar un pago mayor del interés generado por los títulos de deuda ligados al crecimiento del país.

Cabe recordar que estos últimos habían ganado una demanda en abril del año pasado en Londres, esto debido a que la causa no se cursa solo en tribunales estadounidenses, sino también en los británicos.

Sin embargo, con el cambio de administración, y la llegada de Javier Milei al Ejecutivo, el gobierno decidió crear el “Fideicomiso Especial de la República Argentina–2024″ y abonar unos U$S337 millones para apelar el fallo.

Estos instrumentos de inversión fueron otorgados en el año 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner y mientras se negociaba la deuda en default con el FMI desde el 2001. Dicho ofrecimiento implicaba un canje de bonos por nuevos títulos con una quita del 65% del valor y ofrecían un premio en caso de un crecimiento económico excepcional.

Sin embargo, en 2013, se dio la denuncia de los fondos, quiénes aseguraban que los datos sobre el crecimiento del PBI habían sido manipulados.

En 2014, el exministro de Economía, y hoy gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró un crecimiento del 3%, ubicándolo por debajo de la clausula de 3,2% que obligaba a pagar el "cupón PBI", aunque el INDEC reportó un 4,9%, en medio de críticas a la credibilidad de la entidad por el intervencionismo del aquel entonces oficialismo.

