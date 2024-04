En Aries, la diputada nacional por Salta y presidenta del bloque Innovación Federal, Pamela Calletti, adelantó que fueron convocados por el ministro del Interior y brazo político de la gestión de Javier Milei, Guillermo Francos, para avanzar en el proyecto de Ley Bases en su versión renovada.

Entre los miembros del bloque parlamentario se encuentran los salteños Pablo Outes y Yolanda Vega.

“Hablé con el ministro Guillermo Francos y nos convocó al bloque Innovación Federal a Casa Rosada y vamos a estar el miércoles”, contó la legisladora.

En ese sentido, Calletti, sostuvo que uno de los temas que abordarán y no claudicarán es en la inclusión del Impuesto Mínimo al Tabaco en el Capítulo Fiscal, recientemente sacado por el Ejecutivo Nacional.

“Faltan algunas cuestiones que si no se modifican no vamos a acompañar, además de reclamar que no se saque el capítulo de tabaco”, advirtió. En ese sentido pidió el debate en el recinto a fines de evitar que se trabe la aprobación de la Ley Bases del Gobierno nacional.

Respecto a este tema, la legisladora salteña, apuntó a sus pares de La Libertad Avanza - Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno -.

“Una vergüenza que nadie puede explicar por qué cuando estamos pagando el ajuste, cuando nos sacan el Fondo del Incentivo Docente, cuando nos sacan el subsidio al transporte, tenemos diputados de La Libertad Avanza salteños que están apoyando este tipo de medidas y además que Argentina recaude 1.000 millones de dólares menos que son coparticipables y que lo paga solo el tabaco”, gatilló.

“No tratar tabaco implica que no vamos a recaudar 1.000 millones de dólares que lo pagan las tabacaleras”, insistió.

“No es como el ajuste que decían que lo paga la casta y lo estamos pagando todos, en esto lo pagan las tabacaleras”, completó la diputada Pamela Calletti en Aries.