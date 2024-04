En conexión con Aries, el ministro de Economía y Servicios Públicos de la Provincia de Salta, Roberto Dib Ashur, le respondió al presidente Javier Milei por sus declaraciones de ayer en Neura con Alejandro Fantino.

El mandatario presidencial puso en duda el Pacto de Mayo y la posibilidad de acuerdo y consenso con los gobernadores.

“No me importa si se me cae el Pacto de Mayo, sino me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación. Se lo digo a todo el sistema político: son diez reglas para una economía sana. Te veo la cara en las elecciones de 2025. En principio les está yendo mal: estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen sigue en 70 por ciento”, desafió Milei.

En respuesta, el ministro salteño, le recordó que Argentina se rige por la democracia y que desde la provincia se defenderá el sistema representativo, republicano y federal, y los intereses de Salta.

“Yo deseo que al Presidente le vaya bien, deseo que pueda terminar sus cuatro años y deseo que pueda entender que somos todos una misma cosa y que esto no es cuestión de quién o quiénes, sino que acá tenemos más de 40 millones de argentinos que están esperando que nos pongamos de acuerdo”, sostuvo.

En sintonía, el titular de la cartera de Economía, reflexionó que ante las declaraciones inusitadas del libertario, prefiere “encender una vela que maldecir en la oscuridad”, parafraseando a Confucio, reconocido filósofo, teórico y fundador de un sistema ético en chino.

“No nos podemos rendir en que este Pacto de Mayo no va a funcionar, seguiremos con la esperanza”, meditó.

Por otro lado, consultado por la relación con su par de Nación, Luis Caputo, Dib Ashur, destacó el diálogo y dijo que “la situación que enfrenta es compleja”.