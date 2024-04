En el Día Mundial del TEA, piden mayor inclusión en la educación

Por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora todos los 2 de abril, padres salteños realizaron una jornada de capacitación en la Plazoleta IV Siglos, invitando a la comunidad a interiorizarse en esta condición que atraviesa a miles de personas en el mundo.

Según lo indicó por Aries Luis Gonzáles, presidente de Padres Tea, antes era poco usual ver en las aulas a estudiantes con el espectro, sin embargo ahora se ve hasta dos por aula, pero reconoce que todavía se debe trabajar en la inclusión. “Ellos necesitan ir a la escuela, porque no viven en su mundo, viven en el nuestro, y tenemos que acompañarlos”, expresó.

Cabe mencionar que el autismo no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura, sino "una condición con la que se nace, vive y muere", afectando a personas durante todas las etapas de la vida, no solo en la niñez. “Algunos desconocen y discriminan, porque hay mucha desinformación del espectro”, lamentó el padre.

Finalmente se refirió a la importancia del diagnóstico temprano, asegurando que muchas personas adultas recién se enteran de su condición cuando ya son grandes. "Un diagnóstico no es una sentencia, sino un punto de partida", terminó González.