Gran revuelo causó la obra del pintor Lautaro Rojas en Campo Quijano. El joven artista, en plena Semana Santa, decidió exponer un cuadro de la Virgen María sin su característica túnica y con los senos al descubierto en la puerta de la pollería donde trabaja a diario.

“Puede llegar a ser una imagen sensible, pero creo que va más allá de la opinión, las cosas se salieron de control. Yo, como artista, puedo recibir críticas, pero se convirtió en odio y daño”, aseguró – en No es una tarde cualquiera – el artista.

Relató que, incluso, hasta el lugar llegó el intendente Lino Yonar con la intención de que el cuadro se retirara del lugar.

“Esa la tarde coloqué algunos carteles para expresar mi opinión pidiendo que no censuren el arte, vino un periodista y arrancó todos los letreros, a la tarde vino a expresar su disconformidad y luego muchas personas, que siguen la cadena de odio”, señaló Rojas.

El joven indicó que los mensajes de odio no solo lo afectan como artista, sino que hasta llegaron a decirle que no iba a poder mantener abierta su pollería, sin embargo, no todos fueron ataques; muchas personas se acercaron con dudas sobre la obra, dudas que fueron resueltas mediante el diálogo.

“Lo malo son los ataques. Incluso vino la policía a hablarme del tema”, aseguró Rojas, y continuó: “Soy un artista que trabaja 8 horas diarias hace dos años y vengo haciendo cuadros, quería expresar la adoración por la Virgen. La desnudez me representa maternidad, los senos representan fuente de alimentación, fuente de vida. Mucha gente, por ahí, cree que lo hice a propósito para molestar a las personas y no, trato de exponer mi arte como sea. Al cuadro lo puse aquí porque no tengo opciones de exponer en una galería”.

Finalmente, Rojas consideró que su cuadro “toca” a cada uno y devela sentimientos.

“Muchas personas, cuando lo ven, lo relacionan con la belleza y la maternidad, pero otros a algo malo. Bueno, la percepción parte del pensamiento y el morbo de cada persona, mi intención nunca fue sexualizarla”, concluyó el artista.