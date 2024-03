Elecciones en la UCR Salta: “Cooptado por el gobierno de turno”, piden un radicalismo opositor a Sáenz

El proceso electoral en la Unión Cívica Radical en Salta está en marcha y culminará el próximo 12 de mayo cuando se elijan las nuevas autoridades del partido.

En “Pasaron Cosas” con la conducción de Fedra Aimetta, el dirigente de la lista Cambio Radical, Bernardo Solá, cuestionó a la actual conducción de Miguel Nanni y bregó por la vuelta de un radicalismo opositor al gobierno de turno.

“Me interesa que la Unión Cívica Radical de Salta vuelva a ser, de algún modo como hace muchos años, opción de gobierno, alguna opción para llevar representantes”, comenzó el entrevistado.

El tal sentido, recordó que desde 1985 cuando el radicalismo ganó la senaduría en la Legislatura Provincial, no ocupa lugares representativos en las cámaras Baja y Alta.

Retomando a la situación actual del partido en la política salteña, Solá, aspiró a un radicalismo que no esté “cooptado por el gobierno de turno”.

Volviendo a las elecciones del próximo 12 de mayo, Bernardo Solá sostuvo que deben presentarse los que realmente se mantuvieron en el Partido Radical y “nunca nos fuimos del partido”.

“Acá en Salta no existimos, creo que hay que ponerlo de nuevo y representar los intereses de la sociedad”, agregó.

Finalmente, el dirigente radical en “Pasaron Cosas” apostó a modernizar al partido.

“Hasta ahora no hemos podido llegar a la sociedad con un mensaje, no nos creen o no sabemos llegar, entonces tenemos que modernizar al partido”, completó.