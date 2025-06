Miembros de la Juventud Peronista de Salta (JP) convocó a una reunión abierta, rumbo al Congreso Provincial en la sede de calle Zuviría. Además, en la jornada se realizaron afiliaciones y delimitaron preparativos.

“Es una JP que sesionó por última vez en 2023, lo que estamos por hacer es plantear una agenda clara de cuáles son las cosas que debemos hacer para volver a intervenir en territorio y para convertirnos en cuadros políticos”, expresó en Aries, Camila Morales, integrante de la junta directiva de la JP.

Celebró la presencia que afiliados de Cerrillos, La Merced, La Caldera y de otras localidades, recordó que la intervención frenó el desarrollo institucional y pidió a las autoridades “que hagan honor a cargos que han sido proscriptos”.

Morales también refirió al contexto nacional en el que consideró que “lo fundamental es enfrentar a Milei y demostrarle que la juventud no se va a quedar callada ante todo el avasallamiento”.

“Hay una juventud que está enojada, que no se ha sentido escuchada. Es no juzgarlos, no culparlos, también hubo parte de la conducción que ha hecho que ese enojo hoy se vea reflejado en la juventud. Así que nos hagamos cargo y demostremos que podemos ser mejores”, cerró.