Scaloni afirmó que continuará con el recambio en la Selección: “Hay lugar para todos”

La Selección argentina se medirá con El Salvador este viernes desde las 21, por un amistoso correspondiente a la doble fecha FIFA del mes de marzo. Sin la presencia de Lionel Messi, quien tiene una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, la Albiceleste enfrentará al combinado centroamericano en Filadelfia, Estados Unidos. En ese contexto, Lionel Scaloni habló desafío que tienen los “nuevos jugadores” que están en el plantel argentino y les hizo una promesa: “Hay lugar para todos”.

“Hay que darles la posibilidad. Estamos contentos de tener jugadores como Valentini, Barco, Carboni”, relató el DT campeón del mundo en charla con AFA Estudio y lanzó: “Ellos necesitan saber que lugar hay para todos. Necesitamos que los de atrás empujen. Tienen condiciones y ganas. Esperamos poder darles la oportunidad en alguno de estos dos partidos. Fue una semana larga e importante en los entrenamientos”.

El DT volvió hablar con la prensa argentina después del histórico triunfo de la Albiceleste ante Brasil por 1-0 en el estadio Maracaná por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas tras poner en duda su continuidad en la Selección Mayor.

“Lo que dije fue pensado y meditado después de un año difícil. Quería un tiempo para reflexionar de lo que venía sucediendo y de lo que venía después. Tomamos la decisión de reforzar los conceptos e intentar de no bajar el pistón”, afirmó al respecto y destacó: “Seguir compitiendo, eso es lo que me preocupa. Después del Mundial uno siente una sensación rara, sentís un vacío y no es fácil, no es fácil seguir compitiendo. Por suerte tenemos un grupo competitivo. Pero sí, es verdad que necesitaba decírselo y reflexionar”.