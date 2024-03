Reforma del Código Procesal: "Regirá el sistema acusatorio que hasta ahora solo existe en Salta y Jujuy"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, brindó una conferencia de prensa después de la primera reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, en donde detalló las modificaciones que buscarán implementar para "una transformación absoluta de la Justicia", a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones en Rosario.

El anuncio, que el ministro calificó como "momento histórico en la Argentina", busca constituir un ordenamiento en todo el país similar al que ya se implementa en Jujuy y Salta y consideró que es "idóneo: eficaz, pluralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo ni tiempo".

En un marco regulatorio similar al propuesta en la ley ómnibus que finalmente no se votó en el Poder Legislativo, mencionó que los siguientes pasos de modificaciones incluyen el juicio por jurados y la reforma del Código Penal. "Queremos que en el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia con división de poderes, independencia y eficacia. Nicolás Posse me habla de 'mano justa'", añadió.

Al explicar el alcance de la reforma, el ministro apuntó que "si sos víctima de un delito, interviene un juez que puede delegar la causa en un fiscal o quedársela de forma selectiva. A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público que analiza si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación". "Al Tribunal Oral llegan los hechos de mafias y, con celeridad, se lleva a cabo el juicio", prometió.

El Gobierno oficializó así la implementación "del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019), en el ámbito de la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO a partir de las 00:00 horas del día 18 de marzo de 2024".

Además, se exhortó "a las autoridades de las instituciones comprendidas por la medida, a fin de que, en coordinación con el Ministerio de Justicia, ejecuten las acciones conducentes para asegurar la plena operatividad del nuevo régimen de enjuiciamiento instituido por el Código Procesal Penal Federal".