Guaymás sobre el rechazo del DNU: “Milei está extorsionado a todos los gobernadores y legisladores”

El Senado rechazó por amplia mayoría el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 de desregulación de la economía, llamado “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina” y le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, quien no dudó en responder con un comunicado oficial, una vez culminada la sesión.

“Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos. En su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”, reza el comunicado hacia el final del mensaje emitido por Javier Milei.

En ese sentido Jorge Guaymás, dirigente gremial, en el programa Derechos del Mundo del Trabajo, analizó la respuesta del Presidente como un intento de soborno y extorsión “a todos los gobernadores y legisladores”. “Se está creyendo el dueño y rey del país, pero quedó claramente expuesta su conveniencia para los poderosos”, comenzó.

“Le frenaron el DNU y está malhumorado porque nunca ha tenido un gesto de amor para los argentinos ni de pensar una política superadora”, añadió.

Además Guaymás le dirigió unas palabras a los votantes de Milei, “quienes pudieran sentirse “estafados” luego de algunas medidas y acciones del mandatario y pidió el acompañamiento para el reclamo de los gobernadores.

“Los argentinos que lo votaron no deben poner la preocupación en decir que no pueden ponerse en contra de su política. La gente lo eligió porque recibió una estafa, pero ahora no tienen que equivocarse en acompañar a los gobernadores y salir a protestar para decidir en qué Patria quieren vivir”, culminó.