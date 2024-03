Ello llevó a que los intendentes de toda la Provincia se reúnan en el marco del foro que los nuclea, para analizar las dificultades de mayor envergadura. La negociación de salarios es lo más inmediato ya que los gremios están demandado ajustes que las administraciones no están en condiciones de enfrentar. Al igual que hizo el Gobernador con los docentes, están pidiendo comprensión porque no se puede imponer a los aumentos de sueldo el mismo ritmo que tiene la inflación.



Otro tema que aflige a los jefes comunales es el de los ingresos, respecto de los cuales hay situaciones disímiles. Todos saben que la coparticipación está menguada como consecuencia del achicamiento de la masa a distribuir y a ello se suma que la recaudación propia, que en los municipios más chicos no es significativa, también sufre un recorte porque las empresas aportantes atraviesan dificultades que vienen haciéndose públicas desde las estructuras nacionales y provinciales que las representan.



La Provincia, en tanto, está sujeta a decisiones nacionales frente a las cuales hay escasa capacidad de negociación. En ese orden, en su administración repite la situación de los municipios pero en mayor dimensión. La expectativa está centrada en las mesas de debate que aún no han comenzado a operar, una de las cuales puntualmente tratará las cuestiones fiscales. La mesa política atenderá los preacuerdos conducentes a la formulación de un pacto nacional propuesto por el presidente Javier Milei, con condicionamientos.



El gobernador Gustavo Sáenz insistió en su oferta de apoyo a la ley de bases, en tanto contiene un conjunto de medidas que implican ventajas para las compañías extranjeras, que están contenidas en el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Es una razón de peso si se entiende que los consorcios que se constituyen para realizar inversiones necesitan un marco legal que facilite sus propósitos. En declaraciones periodísticas, el mandatario reveló que las empresas que explotan el cobre plantearon la necesidad de ese régimen y a Salta le interesa sustancialmente ya que esa minería genera divisas, que se multiplican en trabajo y desarrollo en la Provincia.



Son cuestiones que se tratan en reuniones con los CEO's de empresas, como la de Rio Tinto Group, que lleva adelante el proyecto de litio Rincón. Esa minera angloaustraliana le impuso las intenciones de ampliar sustancialmente sus inversiones en la provincia, que sabe debe ampliar la infraestructura productiva.



Allí debe anotarse la dificultad que representa la parálisis de la obra de reversión del Gasoducto del Norte desde Vaca Muerta, ya que siete provincias del norte argentino se quedarán sin gas a partir de junio. Este lunes, en ámbitos del Ejecutivo nacional se reconoció que la obra no se reactivará de inmediato por lo que se está negociando con Bolivia una prórroga del convenio que caducará ese mes.



Este panorama exige una revisión permanente de la situación de cada sector del gobierno salteño, ya que las demandas se van acumulando y las posibilidades de dar respuestas oportunas son escasas. Y además, reclama el concurso de los legisladores municipales, provinciales y nacionales, aportando iniciativas y especialmente acompañamiento a las posiciones que deben definirse en conjunto.



Salta, 12 de marzo de 2024