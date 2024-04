Paralelamente, se dio cuenta que la pobreza nacional trepó arriba del 56% y aumentó fuertemente la indigencia. Un tercer dato del lunes es que se pidió juicio político contra el mandatario por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos.

El anuncio presidencial aparentemente no tuvo otra razón que dar a conocer avances que gratifican al gobierno respecto de propósitos que fueron planteados para revertir una situación de extrema gravedad. Sus principales manifestaciones fueron destacadas en un mensaje de un cuarto de hora cuando recordó que asumió la conducción de un país quebrado y al borde de una hiperinflación, con una brecha cambiaria de casi 200% entre el dólar oficial y el libre, y una deuda no reconocida con importadores por más de 50 mil millones de dólares y una deuda en pesos por el equivalente al 90 mil millones de dólares.

También usó la cadena nacional para cuestionar a sus críticos por sus pronósticos erróneos. En la lista colocó a la mayoría de los dirigentes políticos, a economistas, a periodistas especializados y a buena parte del establishment argentino.

Contrariando a quienes acusan al gobierno libertario de no asistir a la población postergada difundió datos sobre el asistencialismo, que indican que los planes sociales han sido reforzados significativamente. Pese a que hasta la Iglesia denunció el abandono de iniciativas comunitarias para contener a los necesitados, como los comedores y merenderos, aseguró que esa ayuda se incrementó un 75% con transparencia y sin intermediarios.

El anticipo que el Presidente de la Nación iba a realizar anuncios no se concretó, a menos que se tome como tales a que no habrá salida de la mano del gasto público y a que la era del supuesto Estado presente ha terminado. Lo conseguido hasta aquí convierte en hazaña mundial a su gestión, en patriotas los miembros del gabinete económico y en héroes a los argentinos que están sufriendo, que es la mayoría, que sabe que no hay otro camino, según la visión presidencial.

Los logros expuestos no han llegado a la mayoría de la población y lo ha probado el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Salta, que en su último informe señaló que la pobreza es más profunda de lo que marcó el Indec. Su director, Jorge Paz, economista y docente universitario advirtió que acumuló en el último trimestre 15 puntos porcentuales. Por ahora, la minería es expectativa y no representa más del 10% del empleo. Con esos guarismos y considerando que en todo el país no alcanza con tener trabajo, no hay modo que la Provincia descienda en lo inmediato del tope en el que está colocada en materia de indigencia.

El triunfalismo del discurso presidencial confronta claramente con la realidad y lo anima a practicar conductas que lo ponen en línea de riesgo. Ingresó al Congreso un pedido de juicio político por lo que dice y hace. En la presentación, realizada por un conjunto de referentes de distintos sectores sociales, se formulan graves cargos en su contra, como consecuencia de las medidas adoptadas y que lo enorgullecen; allí figuran apología del delito, abandono de personas, el incumplimiento de deberes de funcionario público, la malversación de caudales públicos, mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otras acusaciones.

Es corto el camino recorrido y escaso el tiempo transcurrido. Desde el oficialismo se piden herramientas legislativas; desde la oposición, se acumulan demandas. Hay objetivos innegociables, como el equilibrio fiscal y hay objetivos intocables, como la universidad pública. La sociedad está llamada a ser el fiel de la balanza.

Salta, 23 de abril de 2024