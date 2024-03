El intendente de la ciudad, Emiliano Durand fue invitado al programa Cara a Cara, con el periodista Mario Peña, donde informó que el Tribunal de Cuentas instruyó juicios de responsabilidad a funcionarios públicos durante la gestión Romero por la obra pública.

La planta hormigonera de la Municipalidad en la gestión anterior fue enviada a Tucumán para reparación pero nunca se recuperó y traerla de vuelta cuesta más caro que el arreglo por la cantidad de meses que estuvo parada. “Eso fue decidida”, cuestionó Durand.

“El órgano de contralor que es el Tribunal de Cuentas y controla todas las gestiones, inició juicios de responsabilidad a distintos funcionarios y me parece lo correcto”, analizó el intendente. Cabe señalar que los nombres que aparecen salpicados en la obra pública son precisamente el de la exintendenta Bettina Romero y quien fue su Secretario Legal y Técnico, Daniel Mauro Nallar.

La Municipalidad creó en esa dirección la Unidad de Revisación de Contratos que controla la obra pública, “pero es importante decirle a los salteños que cada peso que se haya malgastado, no solo se va exigir la devolución, sino la responsabilidad de quien corresponda”, advirtió el jefe comunal.

“En su momento me enfrenté a gente muy poderosa para poder ser intendente y no tengo problemas de enfrentarme a quien sea. Eso lo voy a hacer es un compromiso que asumo”, sentenció. “Ahora estoy enfocado en darle solución a las calles e iluminación, lo que se hizo en la gestión anterior, si corresponde lo va tener la justicia, pero no solo las empresas, sino el funcionario que lo permitió”, declaró.

Emiliano Durand se comprometió a llevar a la justicia a cualquier persona que tenga algún grado de responsabilidad “esto no se trata de enfrentar a los Romero, sino de hacer lo correcto, si legalmente corresponde, yo no tengo problemas, porque es mi trabajo”, culminó.