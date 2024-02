A su regreso este lunes de su segunda gira institucional, deberá determinar la conformación de su gabinete, que está registrando vacancias tras el fracaso en la sanción de la ley de Bases.

Mientras el viernes en Buenos Aires se confirmaba la renuncia del ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, 15 días después del escándalo que se generó su salida del gobierno, el presidente Javier Milei pedía desde Roma la renuncia formal del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, y de la secretaria de Minería, Flavia Royón. En tanto, en su entorno dejaron trascender que igual destino tendrán los responsables de Transporte, de Obras Públicas, de Vivienda y Hábitat y de Comunicaciones y Conectividad.

Las pasadas dos jornadas se ocuparon en la interpretación de la intempestiva decisión del titular del Ejecutivo de renovar su gabinete a 60 días de su integración y cuando no está completo. Esta decisión no fue bien vista por la falta de razones que no sean las de tomar una revancha por el rechazo a un proyecto que se había convertido en ordenador de su gestión de cambio.

No fue una tarea ociosa si se tiene en cuenta que desde su campaña hacia la presidencia, Milei prometió que su política exterior estaría enfocada en la relación con las democracias más libres de Occidente. Luego de haber participado en enero del Foro Económico Mundial de Davos, su segunda gira internacional lo llevó el lunes pasado a Israel y luego a Italia, incluyendo su visita al Vaticano, donde estrechó su vínculo con el Papa Francisco.

En esta incursión por el viejo continente, el presidente argentino fue precedido por una misión comercial de provincias productoras de litio y cobre, de la que participó la ahora ex secretaria de Minería. En Bruselas se hicieron contactos para potenciar la exportación de minerales a los países europeos. En ese escenario, Flavia Royón aseguró a gobernantes y hombres de negocios que Argentina aspira a convertirse en un "proveedor confiable", con la pretensión de aprovechar un contexto en el que la Unión Europea busca diversificar las importaciones de materias primas fundamentales.

Justamente desde Bruselas había salido uno de los primeros saludos que recibió Javier Milei tras el balotaje del 19 de noviembre. En la felicitación se destacaba la esperanza, tanto de culminar lo antes posible el acuerdo con los países del Mercosur, como de colaborar para enfrentar los desafíos globales. Ello así pese a reconocer que la visión de las relaciones internacionales del presidente de Argentina es muy heterodoxa”, como destacara Javi López, copresidente de EuroLat, la Asamblea Euro-Latinoamericana.

Pero antes de comenzar a ejecutar los acuerdos alcanzados por la Comisión Europea y los gobernadores de Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, una de sus garantes ya no está. Al menos no dentro del equipo de un mandatario que avanza con un paso imprevisible.

Y deberá ajustarlo porque así lo exigen las relaciones internacionales.

