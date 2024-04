La pelota que el gobernador Gustavo Sáenz lanzó al poder central y a sus pares, cuando pidió un pacto de gobernabilidad, ha sido devuelta. “La confrontación no es el camino que queremos ni el que elegimos, hay otro posible, distinto; de acuerdo y no de conflicto”, respondió el presidente Javier Milei.

El sector docente no asegura el inicio de clases ni un año lectivo normal, si el Gobierno Nacional no extiende el Fondo de Incentivo Docente, creado hace 25 años. En la Provincia se sigue negociando el incremento salarial para los primeros cinco meses del año pero la aplicación de medidas de fuerza no se descarta.