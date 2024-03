Con críticas, Diputados piden a sus pares nacionales que aboguen por la continuidad de la obra pública

Diputados aprobaron un proyecto de declaración que solicita a sus pares nacionales representantes de la provincia que hagan las gestiones necesarias para la continuidad de la obra pública en Salta.

“Pido a cada legislador nacional que acompañe las obras que tenían presupuesto, que estaban en ejecución. No vengo a pedirles que acompañen a un gobernador ni a un gobierno, les pido que acompañen al pueblo de Salta”, sostuvo Gustavo Dantur – representante de Metán – tomando la palabra.

Aseguró, en tanto, que paralizar la obra pública va en desmedro de cada salteño y que, justamente, la obra pública es la columna vertebral de todo gobierno.

“Dejar de lado la obra pública es también ir en desmedro de la salud, hay una obra paralizada en el hospital san Bernardo, por ejemplo; el pueblo de Río Piedras tiene obras para potabilizar el agua paralizadas, a El Galpón le pasa lo mismo”, relató Dantur.

Finalmente, el diputado aseguró que también afecta a la producción, ya que la paralización de los trabajos dejó muchas rutas paralizadas.

Por su parte, el representante de Güemes, Daniel Segura, dijo estar preocupado por la situación dado que, en su localidad, quedó paralizada la terminal de ómnibus, el nodo logístico y la escuela técnica Nicola Tesla.

“Cuando el 1° de marzo lo escuchamos al gobernador y luego al presidente, vemos dos discursos muy distintos. Cuando lo escuchamos al presidente atacando a los legisladores nacionales, diciendo que son ricos, y vemos sus funcionarios y no son pobres”, disparó Segura.

Dijo también estar preocupado porque algunos legisladores nacionales dicen que los salteños deben disfrutar los aumentos o les piden paciencia a los pacientes oncológicos.

“Hay muchos jóvenes están dejando de estudiar, lo que pasó con los alquileres en todo el país fue una medida de este gobierno. Un gobierno que, evidentemente, no va a ayudar al que menos tiene. Lo escuché al presidente decir que no mintió y si, él dijo que el ajuste no lo iba a pagar la gente y la gente lo está pagando”, finalizó Segura.

A su tiempo, el diputado Roque Cornejo – Capital – cruzó a sus pares asegurando que los legisladores nacionales tienen que hacer las gestiones que estén en el marco de sus competencias.

“En definitiva, arrancamos mal con este proyecto, tiene fecha anterior a que asumiera el presidente. Sabían que el presidente iba a hacer lo que dijo en campaña, porque la cosa no da para más”, señaló.

En tanto, cuestionó a dónde fue la obra pública durante todos estos años, por caso, el puente de Vaqueros.

“Por ejemplo, en el 2020 se había anunciado un puente y una autopista a la caldera, fue en diciembre. Solo fue un anuncio. En 2021 también se anunció”, describió Cornejo, y continuó: “La gente fue clara, la gente votó un cambio, no crean que si le va mal a Milei lo iban a ir a buscar en marcha a Massa. La gente dio su voto de confianza y el presidente Milei está haciendo todo lo posible para poner las cuentas en orden, nosotros desde la provincia tenemos que acompañar”.

Anteriormente, la diputada Griselda Galleguillos cuestionó lo que hizo el gobierno provincial con la coparticipación, situación que, a su parecer, deriva en la paralización de la obra pública. Además, aseguró que los diputados locales no deberían pedirle nada a sus pares nacionales y que son ellos los que deben gestionar soluciones.

Fue Socorro Villamayor la encargada de responderle.

“Es necesario que los diputados nacionales representen al pueblo de Salta que los votó para defender sus intereses. Deben defender a nuestra provincia. Entiendo que alguna vez hemos sido nuevos en la tarea legislativa, lamento que algunos que hoy son diputados no conozcan que las actas de labor parlamentaria se solicite que los diputados nacionales hagan gestiones. Quiero que sepan los novatos en esta Cámara que siempre se les habló a los diputados nacionales por estos micrófonos”, indicó.

Apuntó que la coparticipación está destinada a educación, salud y seguridad, y no para obras.

“Si no conocemos, no seamos audaces. El gobernador fue electo igual que presidente. El presidente nunca dijo que no iba a dar transporte, ni comida en los comedores, ni medicamentos. No lo dijo. Y en la justificación del ajuste fiscal nos está apretando a todos”, disparó.

Pidió, en tanto, que “los que están vestidos de amarillo” (en referencia a Galleguillos) gestionen entonces la devolución del impuesto PAIS.

“Reconozco uno, dos o tres de los legisladores nacionales, pero entiendo a los que hoy están fanatizados con el presidente que no confíen, por ejemplo, en el doctor Chapatín, porque si un diputado nacional le dice a la gente que espera que disfrute el aumento en el transporte, yo tampoco no confiaría. Si no confían – por su borocotización – en la señorita Orozco, que, recordemos, estuvo con Estada y no hizo piso para ser concejal y hoy se viste de amarillo y está con Milei. Creo que lo que nos dice una diputada es que no le pidamos a los diputados nacionales porque no nos van a dar solución”, finalizó Villamayor.