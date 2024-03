Saicha: “No debemos ceder nada de lo que ya teníamos”

Fracasada de Ley Ómnibus, el presidente Milei llamó a gobernadores provinciales a firmar el Pacto de Mayo el próximo 25 de mayo en Córdoba y expuso los 10 puntos establecidos en ese acuerdo. Si bien algunos mandatarios celebraron la iniciativa, no es menos cierto que hay dudas sobre lo que trae consigo ese pacto.

Verónica Saicha, diputada provincial por la Capital, se mostró esperanzada en la medida.

“Espero que el Pacto de Mayo sirva para poder resolver los asuntos que son urgentes, la convocatoria es amplia, pero tengo toda la fe y toda la esperanza en que podamos revertir algo de estas cuestiones”, aseguró la legisladora, haciendo referencia a los recortes presupuestarios de Nación que generan, entre otras cosas, faltantes de medicamentos oncológicos.

Ahora bien, si bien el gobierno salteño ha celebrado el llamado de Milei, ¿cómo debería abordar ese acuerdo?

“Pienso que no debemos ceder nada de lo que ya teníamos y que tenemos que conseguir todo lo que haga falta para los nuevos emprendimiento; el litio, por ejemplo, no lo podemos ceder, es provincial”, respondió Saicha ante la consulta.

Consideró, además, que el gobierno provincial debería “ganar espacio” y, si hay que ceder algunas cosas, está bien, pero que el pacto signifique que por primera vez el federalismo sea instaurado.

“Ahora, está más difícil que con cualquier otro gobierno, te lo aseguro. No es la clase política alta la que la está pasando mal, le puede doler un poco el bolsillo, pero accede. A mí me preocupa la gente que ya no accede ¿Cómo se hace para decirle a un niño que tiene hambre que tiene que esperar 3 meses?”, finalizó la diputada provincial.