Diputados libertarios que aparece en el proyecto para derogar la ley el aborto niega haberlo firmado

El bloque de La Libertad Avanza atraviesa una fuerte interna por la presentación del proyecto para derogar la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se aprobó en 2020. De los seis diputados firmantes, tres le confirmaron en TN que no prestaron su consentimiento. Entre ellos se encuentra la legisladora Lilia Lemoine.

La derogación pretende así criminalizar tanto a las personas que se hagan un aborto como a los médicos que lo practiquen. Aunque el proyecto ingresó hace 2 días, recién podrá tratarse en sesiones ordinarias a partir del 1° de marzo, salvo que el Presidente lo incluya en el temario de extraordinarias.

La iniciativa fue presentada y firmada por la diputada nacional Rocío Belén Bonacci y también acompañada por los legisladores Lilia Lemoine, Oscar Zago, Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar.

Sin embargo, en las últimas horas se desató una interna dentro del bloque porque hay tres diputados que aseguran que no dieron el consentimiento a la presentación de dicha propuesta.

Los legisladores informaron que no están en desacuerdo con esta postura, pero que no se acordó previamente dentro del bloque. Además, consideran que con la derrota de la Ley Ómnibus no es un buen momento para presentarlo.