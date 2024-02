“A Francos debe darle vergüenza reunirse con Sáenz”

En comunicación con Aries, el diputado provincial MC, Santiago Godoy, aseguró que el Presidente y su gabinete, son “insensibles e inútiles comprobados” y sin voluntad de consensuar, por lo que bregó por la unidad de la clase política.

“Gustavo Sáenz se reunió con el ministro del Interior tres veces, pero ya le debe dar vergüenza, porque se reúne, acuerdan al algo, y al otro día Francos lo debe llamar para avisarle que no va salir, se sacaron un foto en Buenos Aires, otra en Salta, y no hay respuestas, los gobernadores están tratando que la situación mejore, pero no hay diálogo”, disparó Godoy.

El dirigente peronista criticó la necesidad de Javier Milei de imponer su voluntad, “va a fondo y apurado, pero cuando quiera reconstruir el país después de su política de arrase, va a demorar años de años”, analizó y pidió por la unidad de la clase política. “Él y sus funcionarios son unos inútiles comprobados, -porque no se va decir que Caputo es bueno-, así que la política tendrá que admitir que metió la pata, volverse a juntar y hacer algo más amplio y dejar de lado las vanidades”, agregó.

Y terminó, “hay que ayudarlos a los gobernadores porque están en una situación inédita, algunos como Jaldo hasta denuncian a los otros, y los otros que están dando vuelta con temor, porque nadie sabe que va pasar”, cerró.