"Sin recursos, Chubut no entregará su petróleo y su gas": comunicado de gobernadores del sur

Bajo el título "Las provincias unidas del sur", un grupo de seis gobernadores publicó un duro comunicado contra el Gobierno Nacional por la quita de la coparticipación, los fondos para la educación y el transporte. "Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", advirtieron.

Con las firmas de Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), el texto comienza hablando de la preexistencia de las provincias sobre la Nación y exigiendo respeto. "Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses", argumentaron.

Puntualmente, se refirieron al caso de Chubut y hablaron de "represalias" por parte del presidente Javier Milei luego de la vuelta a comisión del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la LIbertad de los Argentinos". "En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones (NdR: a Chubut); más de un tercio de su coparticipación mensual", sostuvieron los mandatarios. Además, agregaron que la decisión no afecta al gobernador Torres, sino a más de 600 mil chubutenses en áreas como la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo.

En otro pasaje, recuerdan la cautelar que estae miércoles dictó el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, atendiendo a la demanda de Torres contra el estado nacional por la decisión de eliminar el Fondo Compensador del Interior, lo que impactó fuertemente en el aumento del boleto de transporte público.

"Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo de Chubut", continúa el comunicado. "No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias", continuaron, en un tono contundente.

Finalmente, se aunaron en el reclamo: "Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernadores lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina".

Torres ya había anticipado su postura con un fuerte discurso contra Milei

En el marco de un acto por los 123 años de historia de la ciudad de Comodoro Rivadavia y frente a un nutrido grupo de movilizados, el gobernador de Chubut le dio un ultimátum a la administración nacional: “Le damos tiempo al Gobierno nacional hasta el miércoles. Si el miércoles no nos quita la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut y ahí los quiero ver“, aseveró.

Según recogió La Opinión Austral, Torres sostuvo que la decisión es ilegal e irá "hasta las últimas consecuencias".

Sin bajar el tono de su reclamo, continuó: "Nos quiere pisar la cabeza por no admitir que nos saquen el subsidio del transporte. Así no se hace política, es déspota e ilegal, no nos vamos a arrodillar ante nadie que esté en la Rosada“. De cara a 10.000 trabajadores que se movilizaron con banderas, sostuvo: "Yo les voy a asegurar que no solamente vamos a recuperar esa plata, sino que vamos a sentar precedente para que ningún Gobierno nacional no le pueda meter la mano a la plata de los chubutenses“.

