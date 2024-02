Mendaña: “El Presidente no quiere sentarse con los gobernadores y los ningunéa”

Luis Mendaña, diputado provincial por La Caldera, dijo estar “re caliente y preocupado” por la situación de la provincia y el país.

“Re caliente porque veo predisposición del Gobernador y de los ministros para entablar el dialogo que nos saque de la incertidumbre en cuanto recursos, pero, por el otro lado, veo un Presidente que no se quiere sentar con los Gobernadores. Los ningunea, a los legisladores nacionales también”, explicó su posición – en Hablemos de Política, por Aries – el legislador.

Asimismo, dijo que su preocupación está dada por los nuevos desocupados, por la falta de obra pública, por la mayor inflación, es decir, un contexto que “obliga a estar preocupado”.

Para Mendaña, es curioso que, luego de 200 años de república, “un solo personaje” ponga en peligro el país y a sus ciudadanos.

“Está destruyendo el país. Los únicos que vemos que hay una situación adversa somos los que estamos en una función publica, la mayoría de la gente no está tomando dimensión de la gravedad de la situación. El diálogo está partido. Hay alguien que dirige los destinos del país y que a los únicos que no toco fue a 5 tipos de la patria financiera”, disparó el diputado provincial.

No obstante, si bien celebró la vocación dialoguista del mandatario salteño, advirtió que la actitud no será fructífera dado que “se pretende tener diálogo con alguien que no quiere tenerlo”.

Finalmente, alertó que, bajo el esquema actual de administración en la Provincia, es indispensable la ayuda de Nación, por lo que se avecinan tiempos muchos más complicados a nivel local.

“Con la inestabilidad emocional del Presidente, capaz que mañana se amiga con los Gobernadores y vienen los recursos. El Presidente le está haciendo mucho daño a la Argentina”, finalizó Mendaña.