“Fui parte del peronismo en mi provincia, cuando Cristina dijo que, los que quieran, que armen su partido y ganen las elecciones, es lo que hice, armé mi partido, Identidad Salteña”, aseguró Gustavo Sáenz – gobernador de Salta – en entrevista con Radio Rivadavia.

Explicó, en este sentido, que no estaba de acuerdo con las formas de manejarse del kirchnerismo y que, al igual que ocurrió con el PRO “apoderándose” del radicalismo, el kirchnerismo hizo lo propio con el peronismo.

“Hay que recuperar las banderas del peronismo, las verdaderas, un peronismo republicano, respetuoso de la división de Poderes. Está bueno que se comience a plantear la necesidad de un nuevo peronismo”, disparó el mandatario.

Según su visión, Cristina Fernández ya tuvo su oportunidad y demostró lo que podía hacer y lo que le faltó; en definitiva, expresó, será la historia la encargada de juzgar la gestión de la expresidenta.

“Hay que entender que hay un momento en que hay que dar un paso al costado, no puede seguir la discusión de kirchnerismo/antikirchnerismo, el kirchnerismo ya no está. Esas son las cosas que hacen daño, la división, yo no soy kirchnerista ni antikirchnerista, soy salteño y defiendo los intereses de quienes represento”, señaló Sáenz.

Dejó en claro, además, que acompañó las gestiones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, ante quienes gestionó obras para la provincia.

“Esperemos que podamos hacerlo con el nuevo gobierno nacional y que podamos resolver los problemas. A la gente no le importa quién tiene la culpa o la razón, espera que le demos soluciones y ahí tenemos que tener madurez política, humildad, grandeza y ponernos a trabajar todos juntos”, aseguró el mandatario, y, concluyendo, indicó: “Como se está trabajando en Rosario. Ahí hay que trabajar sobre el problema y no sobre las consecuencias, y el problema está en el norte. La necesidad – lo hablamos con Patricia Bullrich – de proteger las fronteras, tan grandes y tan poco cuidadas”.