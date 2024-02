El plan de ajuste del presidente de la Nación, Javier Milei, generó complicaciones a las provincias, en especial con el no envío de las partidas no automáticas.

“Hay provincias que laburamos y no nos alcanza el dinero”, expresó el diputado nacional por Salta del bloque Innovación Federal, Pablo Outes – en Agenda Abierta con la conducción de Daniel Gutiérrez.

En su exposición, Outes consideró “peligroso” el perfil agresivo del presidente Javier Milei y cuestionó que con el fin de lograr “equilibrio en su presupuesto” traslada la mayor cantidad del peso tributario a la gente.

“La realidad es que el 90% de la gente está soportando el ajuste del resto de las provincias”, advirtió.

En ese sentido, recapituló acciones de la gestión de Milei que impactan en los argentinos, como la pérdida de los subsidios a los servicios, el fin del fondo compensador del interior al transporte, entre otros.

El legislador, subrayó que la presión que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, de decirle a los gobernadores que no les iba a enviar las partidas no automáticas, provocó en la provincia, por ejemplo que no llegara dinero para cubrir los programas alimentarios a los pueblos originarios. “Hace 60 días, desde que él (Milei) llegó no reciben plata”, agregó.

“No están haciendo distinción entre la obra pública, programas de alcance alimentario, ni programas de alcance de salud. Se cerró la canilla por completo”, se quejó.

En ese marco, advirtió que sin una mesa de concertación que incluya al Presidente, gobernadores, legisladores y partidos políticos, la situación se agravará y se desafiará la “tolerancia del pueblo y los sectores más postergados”, concluyó Pablo Outes en Agenda Abierta.