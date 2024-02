Lanzaron la 50 Serenata a Cafayate y hay expectativa pese a la economía

Este martes, en la Usina Cultural, se lanzó la 50° edición de la Serenata a Cafayate que se realizará del 21 al 24 de febrero en los Valles Calchaquíes.

Se trata de uno de los espectáculos más importantes de la provincia que convoca a salteños y turistas.

En comunicación con Aries, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara celebró el acompañamiento de la gente ya que en el primer día de habilitada la venta de entradas en la localidad hubo una importante demanda e interés.

Guevara admitió, en su alocución, que por la situación económica y por pedido del Concejo Deliberante se esperaba un espectáculo “austero”.

“Si bien hay que tener austeridad porque sabemos los tiempos que estábamos viviendo pero también somos conscientes que es trabajo para el cafayateño de todos rubros. No podemos perder esta oportunidad”, justificó.

Consultada sobre el presupuesto que manejó la intendencia para su organización, la Intendenta confirmó que ronda los 700 millones de pesos, y pese a ello se mostró confiada en la respuesta de la gente y en que recuperarán lo invertido con la venta de entradas, la propuesta gastronómica y demás.

Por otro lado, sobre la capacidad de la Bodega Encantada, la jefa Comunal dijo que por el momento no se puede extender porque está delimitada por las paredes y no están dadas las condiciones para trasladarse otro lugar, “quizás después de los 50 años busquemos, pero este año no podía ser porque ese escenario es el que ha sido utilizado por muchos años y deberíamos revalorizar”, completó.

Las cuatro noches contarán con la presencia de artistas locales y otros de renombre provincial y nacional, entre los que destacan Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Christian Herrera, Bruno Arias, Lucio Rojas y el Chaqueño Palavecino.

Las entradas, según las ubicaciones, varían entre los $13.000 a $35.000.

Popular miércoles y jueves $13 mil; viernes y sábado $18 mil. Platea las cuatro noches $25 mil; y Preferencial las cuatro noches $35 mil.