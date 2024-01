Si no aprueban la Ley Bases el ajuste será sobre las provincias, advirtió el Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que si el Congreso nacional no aprueba el proyecto de Ley Bases, el Gobierno revisará "sin contemplación" cada una de las partidas que transfiere a las provincias.



"El déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar sin contemplación cada una de las partidas que el Gobierno transfiere o aporta a las provincias", dijo Adorni ante una consulta de la prensa acerca de cuál sería la reacción del Ejecutivo ante un fracaso legislativo de la normativa.

Además, Adorni, opinó que la CGT, que el miércoles llevará adelante una huelga de 12 horas en contra de las reformas del Gobierno nacional, "está del lado equivocado de la historia" y "en contra de la gente que trabaja".

"Si hay alguien que ha perdido en las últimas décadas, han sido los trabajadores", analizó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Por otro lado, el vocero presidencial se solidarizó con la familia de la niña asesinada ayer en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y aseguró que el Gobierno nacional "está dispuesto a no permitir que estas basuras", en referencia a los delincuentes, "convivan con nosotros".

"Estos asesinatos trágicos no pueden seguir ocurriendo en la Argentina. Está claro que son ellos o nosotros", afirmó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Con información de Telam