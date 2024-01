Psiquiatras argentinos a favor de la Ley Ómnibus para internar a pacientes mentales

La Asociación Argentina de Psiquiatras, en la voz del Dr. Gustavo Vacaflores, se pronunció a favor de la modificación de los artículos 11, 27 y 28 de la Ley Bases que habilitan la creación de manicomios, tanto públicos como privados, volviendo al “sistema manicomial”, y prevén el regreso de las internaciones involuntarias.

En diálogo con Aries, Gustavo Vacaflores, integrante de la Asociación Argentina de Psiquiatras, aseguró que la Ley 26.657 de “Derecho a la Protección de Salud Mental” sancionada en 2010, era “absolutamente ideológica y carecía de rigor científico a la hora del abordaje de las enfermedades mentales”.

Según lo apreció, las modificaciones contemplan un abanico de posibilidades para el abordaje de los pacientes y sus familiares, “que durante mucho tiempo vienen rogando que alguien los escuche porque esa reglamentación generó más confusión que luz sobre la psiquiatría y los psiquiatras”, aseguró.

“Un paciente mental no conoce sus acciones, por consiguiente no puede decidir si se quiere internar o no. Antes nosotros podíamos pedir una intervención judicial para poder hacer una internación de tipo involuntario porque considerábamos que la persona corría riesgos para sí o para terceros”, argumentó el Doctor respecto al régimen de intenciones involuntarias.

Según el profesional la ley de Salud Mental tal como estaba planteada hasta ahora era “discriminatoria porque cerraba los monovalentes y no hay nada más grave que cerrar los hospitales especializados”.

“La etimología del manicomio viene de mal manía, de una forma de manifestación de una enfermedad mental y el 'comio' es cuidar, entonces ¿Cómo vamos a decir no a un manicomio entendiéndolo como un lugar donde se cuida y se curan los enfermos?”, terminó.