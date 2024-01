El ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro, participó este jueves del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que desde el pasado martes viene analizando el proyecto de la ley ómnibus que giró el Ejecutivo para ser tratado en sesiones extraordinarias. Su presencia despertó muchas expectativas, a partir de los anuncios del presidente Javier Milei de paralizar la obra pública como viene encarándose e imponer un modelo con fuerte intervención privada, que actúe como un acelerador de la toma de inversiones. Precisamente, el gobernador Gustavo Sáenz fue uno de los había lanzado advertencias acerca del impacto negativo en esa materia de la propuesta del gobierno nacional contenida en el DNU de diciembre y el proyecto de ley de Bases y Punto de Partida de la Libertad de la Argentina.

Es que precisamente la obra pública es vertebral en la gestión provincial, desde el primer mandato de Gustavo Sáenz iniciado en 2019. A días de renovar mandato, se presentó un informe que dio cuenta de más de 2.100 obras ejecutadas, que representaron una inversión de casi 152 mil millones de pesos en infraestructura. En sus primeros cuatro años, el presupuesto asignado a esa área trepó 10 puntos.

Sin embargo, el año anterior cerró con obras paralizadas. Así lo confirmó la propia cámara de empresarios de la construcción, a través de su presidente Juan Carlos Segura, aunque señaló a la flamante gestión nacional como responsable de poner a unas 100 obras públicas en un estado de incertidumbre por el ajuste fiscal en marcha. La situación es un riesgo para unos 10 mil puestos de trabajo.

El ministro nacional no negó la parálisis de obras. Cuando el kirchnerismo le pidió que no frenara más de 2.300 obras que el gobierno de Unión por la Patria dejó en marcha, Ferraro aclaró que no se paralizan por decisión de la administración de Milei. “Vienen paralizadas desde hace 9 meses por falta de pago”, precisó. Describió que se encontró con obras contratadas sin presupuesto ni recursos para pagarlas, pese a que son pequeñas porque se trata de obras que habitualmente encaran los gobiernos provinciales y municipales.

Pese a la diferencia de parámetros de objetivos con el gobierno anterior, el ministro de Infraestructura aseguró que durante el 2024 se van a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance. También se va a seguir ejecutando toda la obra financiada por organismos multilaterales porque están financiadas; más aún, estas instituciones tienen vocación de ampliar los préstamos para mitad de año. Mencionó al corredor bioceánico que empieza en el sur de Brasil, atraviesa Paraguay e ingresa a la Argentina por Salta para llegar a los puertos chilenos. Y se pueden sumar la ampliación del hospital San Bernardo, el alteo del embalse El Limón, la planta depuradora sur, la continuidad de la circunvalación noroeste y el reacondicionamiento de rutas estratégicas, entre otras.

Con estos anticipos, quedará confirmar si las dificultades que se denuncian son solamente problemas de gestión, como dijo el ministro de Milei.Todo está en sus inicios.

