En el Plenario de debate sobre la “Ley Ómnibus”, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, defendió la “Ley de los mil días”, señalando que “amplía derechos, no deroga ninguna otra leyes”.

“Para nosotros la violencia no tiene género, la violencia es para todos, grandes, chicos, para todos, y esta ley, de alguna manera, amplía esos derechos. Lo que hacemos nosotros quizás acá es recalcar sobre la madre y los niños”, expresó.

El funcionario detalló que Argentina vive una “situación trágica donde el 63% de los niños es pobre” por lo que señaló la necesidad de intervenir en la primera etapa de la vida.

“En la primera etapa de la vida se juega el resto. Lo que no se haya producido ahí o se haya estimulado en esa etapa, es etapa perdida. Por eso es importante revertir esta primera etapa y acompañar a esas madres”, expresó.

Ante los cuestionamientos sobre la postura de género en su exposición, De la Torre afirmó: “veo a las madres que están hundidas en la pobreza, que no sé si les preocupa que las llamemos personas gestantes, están preocupadas porque sus hijos no lleguen a los cuatro años desnutridos, no tienen qué comer, que tienen problemas de comprensión y expresión de la palabra y con problemas de desarrollo cerebral”.