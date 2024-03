Francos adelantó que el Gobierno enviará un proyecto de ley para restituir Ganancias

El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que el Gobierno presentará un proyecto para restituir el impuesto a las Ganancias.

Así lo señaló el funcionario en el marco de su visita a Expoagro, la mayor muestra para el campo que abrió hoy en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La exposición se hará hasta el próximo viernes y es un lugar donde los productores vienen a conocer las últimas novedades en maquinaria, semillas y servicios.

Señaló que es un pedido de “los gobernadores que los ayudemos a solucionar la problemática del impuesto y los problemas fiscales”.

Cuando era diputado nacional, el ahora jefe de Estado, Javier Milei, votó a favor de eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Francos se refirió a ese momento y destacó que no era responsabilidad de él en esa oportunidad tener la administración de las cuentas públicas. Destacó que su compromiso ya venía por el lado de la disminución de impuestos.

“El presidente era diputado nacional, iba a votar toda la disminución de impuestos que fueran propuestas. No era responsabilidad de él manejar las cuentas públicas en ese momento. Obviamente si vota una reducción de impuestos supone que el gobierno nacional disminuye los gastos, ahora si no disminuye los gastos no lo puede hacer un diputado”, expresó.