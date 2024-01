Sobre la hora, el gobernador Gustavo Sáenz logró desactivar un paro de 48 horas convocado para este jueves y viernes. En cambio, se ratificó el paro nacional del 24 de enero, aunque el presidente Javier Milei no mostró interés por frenarlo.

Desde Metán, el mandatario provincial aprovechó un acto de entrega de viviendas para repetir sus críticas a la postergación del norte del país, cuestionando el centralismo que sigue favoreciendo a la zona central. En ese marco advirtió a los empleados del Estado que no se visualizan posibilidades de disponer aumentos salariales en 2024 y demandó que acompañen el esfuerzo de su administración por sacar a Salta adelante.

Si bien no renegó de su propósito de contribuir a la gobernabilidad del país, Sáenz no ocultó su molestia porque el fuerte ajuste fiscal sobre los aportes estatales no afecta la situación de los principales centros urbanos de la zona desarrollada. Volvió a sus señalamientos sobre la existencia de una Argentina “llena de privilegios” que accede a menores costos a la energía, tiene cloacas, agua y un servicio amplio de transporte, que convive con otra Argentina que brega por “la reparación y reivindicación histórica”.

Como suele hacerlo cuando demanda atender las asimetrías, Sáenz consideró que el trato es consecuencia de gobernantes que desconocen las penurias del interior y, sin atender las diferencias, imponen decisiones que no tienen el mismo impacto. "La inflación del 30% golpeó a todos, la devaluación de 120% lo mismo", dijo el mandatario pero destacando que no es el mismo contexto por lo que pidió al gobierno nacional “enfrentar la realidad con sensibilidad social”.

El tono fue similar al que se escuchó durante la extensa jornada de trabajo desarrollada en la Cámara de Diputados, donde se está tratando un voluminoso proyecto de ley de reformas estructurales del Estado. Lo dicho en ese ámbito frente a miembros del gabinete nacional, llevó a que el propio titular de la cartera del Interior tomara distancia política de cada gobierno provincial, como garantía que no sostendrá ninguna discriminación. El trato discrecional con los que las sucesivas gestiones nacionales respondieron a los reclamos de las provincias fue expuesto por Guillermo Francos, quien aseguró mantener encuentros semanales y conversaciones telefónicas cotidianas con distintos gobernadores.

Seguramente nada es suficiente y de allí que el gobernador salteño tomó como propios los anuncios del Presidente, asegurando que se vienen momentos muy difíciles porque “es verdad que no hay plata; por lo menos para el norte no hay plata”. Tal circunstancia justifica que las negociaciones colectivas ya convocadas se desarrollen dentro de otros parámetros.

El intenso debate que se despliega en estas jornadas no muestra la luz al fondo del túnel. La resolución, seguramente, será consecuencia de negociaciones políticas que no tienen la exposición de los datos y posiciones que se despliegan en el plenario de comisiones pero que, en estas circunstancias, son imprescindibles.

Salta, 11 de enero de 2024