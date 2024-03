Es lo que quedó de la reunión de mandatarios con funcionarios del Ejecutivo Nacional, en la que se pusieron sobre la mesa las demandas de ambas partes y se repasaron las posibilidades de asumir compromisos para su satisfacción. Se ha podido confirmar que por delante queda un trabajo muy complejo por realizar.



La evaluación que de la cumbre del viernes pasado realizó el gobernador Gustavo Sáenz no arrojó nuevos datos respecto de cómo le está yendo a Salta con la nueva gestión nacional. Coincide con propuestas contenidas en la ley de Bases pero las urgencias de su gestión son las actuales. Por ello es que en la reunión insistió en su demanda de remisión de fondos, especialmente los del incentivo docente y los correspondientes al subsidio para el transporte. Sí expresó su voluntad de seguir esperando una decisión, advirtiendo que, lamentablemente, sin esos recursos no puede dar una solución a la gente.



El encuentro con el jefe de Gabinete del presidente Milei, Nicolás Posse y el ministro del Interior, dejó como principal resultado la conformación de dos comisiones, en cuyo marco se resolverán los planteos expuestos. Una de ellas abordará cuestiones políticas y la otra, se integrará con los ministros de Economía de los 24 distritos, para avanzar en acuerdos que permitan -efectivamente- llevar el alivio fiscal a las cuentas públicas resentidas por las medidas adoptadas en los primeros tres meses de gobierno de La Libertad Avanza. Sobre ese punto hubo un anticipo la semana anterior, cuando los funcionarios del Palacio de Hacienda le tomaron la temperatura a la aflicción de las provincias, que en su gran mayoría deben enfrentar vencimientos de sus deudas, refinanciadas con la garantía de la coparticipación federal.



El avance más significativo de los afanes que mantienen ocupados a los gobernantes es que, por ahora, se salvó el puente que se ha tendido para que haya una adaptación a los cambios que se empeña el gobierno nacional llevar adelante, sin profundizar el malestar que se evidencia en todos los sectores. La contención del déficit fiscal no alcanzó para que sus beneficios derramen sobre la evolución de la economía.



En esta semana se conocerá la inflación de febrero, que seguirá descendiendo según los cálculos de consultoras privadas. Pero hay caídas que son preocupantes. Febrero fue un mes para el olvido, destacó la Confederación de pequeñas y medianas empresas. Las ventas minoristas se retrajeron más del 25% en el mes anterior, a precios constantes y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, frente al mismo periodo del año pasado. En la comparación mensual, bajaron casi el 8%.



Otro parámetro que se anticipa como negativo en el promedio nacional es el de la desocupación; de la se conocen informes sectoriales. Solo en las provincias mineras pueden mantenerse los guarismos bajos, pese al impacto de la parálisis de la obra pública.



Urge un acuerdo nacional que le permita a la Provincia fortalecer su posición e incrementar ingresos para enfrentar nuevas obligaciones que impone la política libertaria de reducción del Estado. La dimensión de ese achique también se está discutiendo aunque no se habla demasiado de la cuestión.



Salta, 11 de marzo de 2024