Es la última columna del año. Preveíamos que sería un diciembre complejo y cargado de tensiones, como suele ser en Argentina sobre todo en los años impares, pero —para ser sinceros— no imaginábamos que llegaría a tanto.

No se ha disipado el clima de incertidumbre que, luego de la definición del balotaje, se ha trasladado a los gobernadores de todo el país. La mayoría de las provincias no han definido su presupuesto para el año próximo porque no lo hizo la Nación, cuyo proyecto ingresado al Congreso será objeto de fuertes reformas.