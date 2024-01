Alza de los precios: Villada dice que hoy, los consumidores están desprotegidos

En comunicación con Aries, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia de Salta, Ricardo Villada evaluó la inflación y el impacto de las medidas económicas del Gobierno Nacional de Javier Milei en materia de precios.

“El esquema de liberar absolutamente los precios ha repercutido de manera negativa en el bolsillo de la gente”, manifestó el funcionario.

En este sentido, de alguna manera vaticinó el fracaso de la visión del Gobierno al pensar que la caída en la demanda provocará mejoras en los precios.

Dentro del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo está la Secretaría de Defensa del Consumidor, al respecto, Villada dijo que prácticamente no tienen herramientas para controlar los precios.

“No hay precios justos, ni precios cuidados, no hay ninguna posibilidad de intervención en el marco de una concepción que todo debe regularse por la ley de la oferta y demanda y esto jaquea no solamente a la gente sino a una gran cantidad de comercios y que no forman precios, sino que trasladan los precios”, declaró.

“No hay ninguna herramienta por parte del Gobierno en cualquiera de sus esferas para poder establecer un límite y decir que no se pueden aumentar tanto los precios”, concluyó Ricardo Villada.