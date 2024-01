Hay coincidencias en apreciar que una mayor tensión en las relaciones con los gobernadores y un paro nacional convocado para el 24 de este mes son dos cuestiones que transitan por el mismo andarivel y complican la posibilidad de empezar a alcanzar logros que favorezcan la gestión del presidente Javier Milei. La ratificación de la predisposición al diálogo expresada este martes por el vocero presidencial explican los supuestos respecto de las dificultades para avanzar en el sentido pretendido por el mandatario nacional, dado que no estará abierto para los sectores que se opongan a sus propósitos.

Sobran razones para esperar confrontaciones que pueden demorar resoluciones que los gobiernos provinciales aguardan en lo inmediato a fin de evitar la creciente conflictividad social, que no solo es una respuesta a las medidas nacionales; también tiene un ingrediente propio, al menos en el caso de Salta. En las postrimerías del 2023 hubo movilizaciones de distintos sectores sociales que expresaron una férrea oposición a propuestas que exigen una intervención parlamentaria pero también hubo demandas de reapertura de negociaciones salariales en el sector público provincial.

Se debe dar por descontado que si hasta la fecha de convocatoria al paro nacional no hay cambios significativos en las motivaciones del mismo, la CGT de Salta alienta su ejecución en la provincia. Tal posición fue adelantada en un documento entregado en la Legislatura, al término de una movilización en la que se calificó de medida infame al Decreto de Necesidad y Urgencia con el que empezó su gobierno La Libertad Avanza y se pidió a diputados y senadores el acompañamiento a la resistencia.

Paralelamente, los gobernadores trataron de avanzar para lograr compensaciones a la caída de los ingresos, que quedó confirmada con los datos con los que cerró el año anterior. El informe de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación da cuenta de una caída real de más del 4% durante 2023 de los giros realizados en concepto de transferencias automáticas y de las discrecionales. Sin embargo, nominalmente registran un incremento del 120% respecto del cierre del 2022.

Las precisiones sobre el impacto en las cuentas de la Provincial de esta evolución en la relación financiera con la Nación, fueron dadas en la última reunión paritaria con los gremios docentes. Es que no se habló de la cuestión salarial y el encuentro se redujo a un gesto de voluntad política de no romper un diálogo que caracterizó la negociación colectiva, en cuyo marco se convenían incrementos por arriba de la inflación. Finalmente en 2023 se frustró esa política y si no se resuelve la puja por la compensación de ingresos coparticipables perdidos, difícilmente se podrá mantener esa intención.

El Presidente de la Nación, en su saludo de fin de año, advirtió que el 2024 “será duro” para los argentinos. Por ahora, no se puede discutir el vaticinio.

Salta, 02 de enero de 2024