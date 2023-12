Es que el año a punto de concluir se caracterizó por un proceso electoral memorable, que hizo del 2023 un año complejo y provocador. Lo resuelto en las urnas, sin embargo, no menguó la polarización extrema que se dio hacia adentro y entre espacios políticos y el sistema institucional, que se tensó en muchos momentos, mantiene su estado de crispación.

Argentina compartió con el mundo el esfuerzo por superar las secuelas de una pandemia, la preocupación por conflictos bélicos que amenazan la paz mundial y las consecuencias del cambio climático entre otros dramas. No hizo ningún aporte significativo para visibilizarse como referente de acciones que frenen el efecto de calamidades; ni siquiera las pudo resolver internamente.

Un rápido repaso de los hechos relevantes del año estuvieron vinculados a las elecciones, que ocuparon dos tercios de los meses condicionando el resto de las actividades. Hubo provincias donde se votó cinco veces porque la caótica situación económica y social fue una invitación a tomar distancia de una gestión nacional que podía significar una segura derrota de los oficialismos locales.

En Salta, la suspensión de las primarias bajó una elección pero la fecha escogida para las elecciones provinciales y municipales produjo una larga convivencia de dos grupos gobernantes: el electo y el que estaba en funciones. Los siete meses de transición desgastaron a ambos y lejos de facilitar el traspaso de gobierno, empeoró situaciones que eran malas y provocaron el fracaso de los intentos reelectivos. De allí el nutrido grupo de intendentes que ni siquiera pueden pagar sueldos.

La segunda mitad del año se ocupó en definir el gobierno nacional, tarea que concluyó con un fuerte giro a la derecha, cuyas consecuencias no pueden ponderarse. Desde el mismo momento en que arrancó 2023, se observó que los argentinos sabían que las cosas no podían seguir como estaban pero no tenían definido cómo debían ser. El discurso supuestamente progresista del “Estado presente” o del “crecimiento con inclusión” del peronismo gobernante no explicaba la profunda crisis y la alternativa -encarnada en Juntos por el Cambio- solo podía transitar por el camino de un ajuste que el propio gobierno demoraba en aplicar. La izquierda sintió que por fin había llegado el momento de ser bandera de los intereses populares y no encontró el modo al no revisar su discurso anacrónico.

Así es que el camino quedó expedito para que un economista sin historia ni doctrina, con un partido improvisado, lanzara la consigna de un cambio que ahora comenzó a ejecutar desde la Presidencia de la Nación. Desde este viernes está vigente un Decreto de Necesidad y Urgencia que cambia unas 300 normas, mientras aguarda que el Congreso, en sesiones extraordinarias, se ocupe del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Propone un régimen jurídico que limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales.

Así llega 2024, una incógnita.

Salta, 29 de diciembre de 2023