Cómo les dejo una breve reseña de mis notas y les digo chau

Recuerdo como si fuera hoy la mesa humilde y digna que armaba mi madre, en la casita del Barrio Ferroviario. Ella fue quien me enseño -como tantas otras cosas- que sólo en las Fiestas uno tomaba conciencia de los lugares vacíos de las entonces grandes mesas familiares. Rigurosamente cierto. En mi caso, los lugares de mis padres y de mis hermanos seguirán estando vacíos. Disculpe la nostalgia, pero eso es lo que está pasándome.

Esa nota de la primera semana de febrero fue la primera de 44. Tengo en mi escritorio a todas ellas, debidamente impresas en papel. La mayoría de las veces, pude cumplir con la duración máxima de cinco minutos que se me había informado debe tener una nota que primero se graba para la radio y después se sube a la red.

Todo sucede rápido. El columnista llega a la casa de la calle Córdoba, ingresa a la sala de grabación, el operador deja todo listo y se vuelve a su consola, sin olvidar dejar un vaso de agua. Después, levanta la mano y el columnista empieza a grabar su nota. Termina, saluda y se retira de la casa.

Este año tan difícil permitió que este cronista pudiera elegir cada semana un tema para exponer, con total libertad de parte de la dirección de la radio. Fue tan así, que por este breve espacio pasaron mis miradas y pareceres sobre quiénes son los mejores columnistas actuales, que escriben en medios gráficos; todos los temas de actualidad política, judicial, policial, musical y hasta deportiva; temas internacionales, como el presidente Bukele, de El Salvador, o la guerra Hamas-Israel: los rugbiers; Rosario; el caso Cecilia en el Chaco; el problema sin solución de los detenidos en cárceles y comisarías; el beso de Rubiales a la capitana del seleccionado de España; la imagen de la justicia argentina; los casos Hotesur y Los Sauces; la Corte Suprema de Alfonsín; la final de la Copa Libertadores; la música, con los casos del gran barítono Alejandro Meeraphel y de Ricardo Arjona; la política con Massa y Milei, etc.

A quienes me preguntaron como es hacer una columna como ésta, todas las semanas, de las características de la que tuve a mi cargo; qué me puede costar, cuánto tiempo me lleva escribirla y después grabarla, etc., les digo que es una tarea compleja, les digo que quien las escribe sufre antes de hacerlo, cuando lo hace y después que termina. Pero que vale la pena.

Mire. Se lo digo mientras trato de untar una manteca sobre un pedazo de pan, en la cocina de mi casa. Estamos mal, pero podemos estar peor. Tengamos paciencia. No cortemos todos los puentes para dialogar entre nosotros. Es probable que en algún momento varios se caigan. Igual habrá otros, para mantener la idea de dialogar como el mejor instrumento de la paz social, que tanto necesitamos.

Soy parte de un pueblo cansado. A lo largo del año votamos varias veces y la inflación no deja de sorprendernos. Elegimos legisladores, intendentes y concejales. Senadores y diputados nacionales. Presidente y Vicepresidente de la Nación. Y aprendimos que gobernar es más difícil que ganar elecciones. Que la gobernabilidad empieza en plenitud, porque se ganaron las elecciones con claridad y las plazas están llenas de partidarios. Pero apenas algo no sale bien y empiezan las dudas, todos oímos el murmullo que paraliza y en los viejos edificios están nuestros viejos fantasmas esperando para hacer su trabajo. Insisto en que tengamos paciencia. No los dejemos salir a la luz .

Me despido y los dejo con esta belleza de Mario Benedetti, que él tituló "Chau": "Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres /Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, segura sin seguro/ Te dejo frente al mar, desaforándote sola, sin mi pregunta a ciegas, sin mi respuesta rota/ Te dejo sin mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía/ Pero tampoco creas, a pie juntillas todo, no creas nunca creas, este falso abandono/ Estaré donde menos lo esperes, pro ejemplo en un árbol añoso de oscuros cabeceos/ Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y en mi sombra/ Estaré repartido en cuatro o cinco pibes, de esos que vos mirás y en seguida te siguen/ Y ojalá pueda estar en tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote."- dedicando a Montevideo-

Muchas gracias por todo y hasta cada momento.