“Borracha hija de mil...”, la reacción de D’ Elia contra Bullrich por el protocolo anti-piquetes

El dirigente social y piquetero Luis D’ Elia arremetió contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, luego de que anunciara con bombos y platillos un protocolo anti-piquetes, habilitando a las cuatro fuerzas federales a intervenir en casos de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que impidan, total o parcialmente, la circulación de los ciudadanos.

Muchas fueron las reacciones en contra y en favor, especialmente en las redes sociales.

“Miro la tele y me lleno de estupor. La Argentina toda tiene que ver a la borracha tísica anunciando que no hay más protestas sociales al más puro estilo Videla y diciendo que el que proteste va en cana”, expresó el dirigente social y piquetero de anclaje kirchnerista, Luis D’Elia a través de un video por la red social X.

“Yo pregunto que con Macri y Caputo que tomaron deuda por 140.000 millones de dólares a pagar en cinco años y la fugaron íntegramente al exterior, qué hacemos”, objetó.

Según D’Elia para Bullrich “los delincuentes son los que cortan una ruta por hambre, los que hacen una marcha, los que piden justicia social, los que piden igualdad, o esos hijos de remil puta”.

Con una fuerte advertencia, el piquetero desafió: “Bullrich, siempre te derrotamos, no te tenemos miedo, no vamos a entrar en tu juego. Somos gente inteligente y pensante, pero cuando las provincias no tengan para pagar sueldos, los pobres no puedan comer, la clase media esté reventada y los trabajadores no tengan un puto derecho, ahí vas a saber cuántos pares son tres botas, hija de remil puta”, cerró.