Por Aries, el empresario cárnico, Dardo Romano, informó que tan solo el día de ayer luego del paquetazo económico se reportó un aumento, en concordancia a las subas semanales. “Lo que hoy vale $5.000 la, semana pasado salía $3.500 y todavía el precio no se estabilizó”, aseguró.

En este momento, los nuevos valores no han llegado a las góndolas y los carniceros no pueden establecer un precio fijo, lo que se está vendiendo no refleja los costos de reposición, creando un desfase del 40% en comparación con los valores actuales del mercado de Cañuelas.

Según Romano, un pedazo de blando que oscila entre $5.000 y $5.500 pesos, podría llegar a costar un 40% más en el futuro cercano, es decir $8.000 pesos el kilo en los días previos a la Navidad y expresó su preocupación por la viabilidad de mantener las carnicerías en estas condiciones.

El empresario afirmó que si los precios continúan a la suba y no se produce un ajuste en los salarios, los salteños podrían enfrentarse a una situación económica difícil, obligados a limitar su consumo de carne.

“La gente va a tener que estar a fideo y arroz los próximos meses, porque a esos valores y con estos sueldos es imposible la ecuación. Vendés o no vendés, lo más probable es que el carnicero venda, pero que ya no alcance para reponer”, cerró.